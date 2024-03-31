İmamoğlu'nun memleketinde AKP önde!
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde AKP önde görünüyor.
2024 Yerel seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı sürüyor. Oy sayımları devam ederken adayların memleketlerindeki çıkan sonuçlar merak konusu oldu.
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde % 66,58 sandık açıldı. AKP Akçaabat'ta saat 23.00 itibarıyla oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.
Ekrem İmamoğlu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oylar şu şekilde:
Açılan Sandık: % 66,58
AK Parti adayı Osman Nuri Ekim % 41,11
CHP adayı Osman Kalyoncu % 29,17
Yeniden Refah adayı Resul Altın % 12,49
İYİ Parti adayı Erol Gedikli % 9
TRABZON İLİ SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
Açılan Sandık: % 66,55
AK Parti adayı Ahmet Metin Genç % 51,30
CHP adayı Hasan Süha Saral % 28,59
Yeniden Refah Partisi adayı Lokman Öztürk % 8,88
İYİ Parti adayı Muhammet Erkan % 4,15
Saadet Partisi adayı Recep Yakuphan % 2,31