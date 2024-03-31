CHP Lideri Özgür Özel: İstanbul'da 12 belediyeyi bünyemize ilave ettik

Türkiye genelinde oy verme işleminin bitmesinin ardından sayım aşamasına geçildi.

An itibarıyla AA'ya göre ülke genelinde CHP %37.89 iken AKP %36.85 oranında oy almış olarak görülüyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçları gelmeye başlamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Özel'in sözlerinden satır başları:

"CHP örgütüne teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları göstermiştir ki seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi. Bugün seçmen, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi. Türkiye İttifakı tarihi bir sonuç elde etti. Ülkemizin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair de önemli mesaj verdi. Türkiye ittifakı tarihi bir karar vermiştir. Seçmenimiz açık bir mesaj vermiştir, bu mesaj bizlerin okumasıyla şu şekildedir; biz kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini istiyoruz, farklılıklar zenginliğimizdir. Biz Türkiye Cumhuriyet vatandaşları olarak birlik ve beraberlik istiyoruz. Biz milletimizin verdiği bu mesajı kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Bilinmesini isterim ki bu seçimlerin bir mağlubu yoktur. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü hizmeti ve kötü niyeti cezalandırmıştır. CHP'nin 2019 yılında AKP'den aldığı İstanbul, Ankara, Mersin, Adana ve Antalya belediye başkanlarımıza özel olarak teşekkür etmek isterim. Onlar merkezi yönetimin desteği olmasa da kösteği de olsa mazeret üretmeden iyi icraatın CHP temiz ve dürüst yönetir algısının yerleşmesine yaptıkları katkıyla bugünkü zaferin baş mimarlarıdır. Ayrıca elimizde olup geçen seçimde de kaybetmediğimiz belediye başkanlarımız en zor günlerde sancağı ellerinde taşıdıkları için ayrıca bir takdiri hak ediyorlar.

SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA VE DELEGELERİNE ÇOK ŞEY BORÇLUYUZ

Şehirlerimiz emin ellere teslime dilmiş, halkımızın yaşam alanlarını halk için yönetecek belediye başkanları seçilmiştir. Partimizin yaşadığı değişimi onayladıklarını ve kendi şehirleri için de istediklerini ifade etmek gerekiyor. Geçen Mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra seçmenimizde yaşanan büyük duygusal kopuşa CHP kurultayına o kurultayda genel başkanı seçimle değişebilen bir partinin Türkiye'de olduğunu gösteren başta Sayın Kılıçdaroğlu'na ve delegelerine çok şey borçluyuz.

'BU SEÇMENLERİ CHP'Lİ YAPTIK OLARAK OKUMUYORUZ'

Bu seçimlerde hiç bir siyasi parti ile ittifak kurulmadığı halde CHP'nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye ittifakı 2019 başarısını daha da büyütmüştür. Bu sonuçları bizleri rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak asla değil seçmenin bize açtığını bir kredi olarak gördüğümüzü ifade etmek isterim. Tüm seçmen gruplarından gelen Türkiye siyasetinin akışını esastan değiştiren bu desteğin partimize büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayız. CHP artık tüm demokratların partisidir aynı zamanda milliyetçi muhafazakar Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri partidir. Bu seçmenleri CHP'li yaptık olarak okumuyoruz, bunu bize verdikleri bir görev olarak addediyor bu emaneti başımızın üzerine koyuyoruz.

'BURSA, MANİSA VE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİRLERİNİ KAZANDIK'

Şu anda bizdeki verilere ve tüm kaynaklardan desteklenen verilere göre Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, İzmir ve İstanbul'u yeniden kazandık. Balıkesir, Bursa, Manisa ve Denizli büyükşehirlerini kazandık.

'12 BELEDİYE İLAVE ETTİK'

İstanbul'da elimizdeki 14 belediyenin tamamını korurken şu ana kadar buna 12 belediye ilave ettik."

Kaynak: Gerçek Gündem