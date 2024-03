Tuncer Bakırhan'dan seçim yorumu: Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi

Tüm Türkiye bugün yerel yönetimlerdeki başkanlarını ve muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

AA'ya göre Türkiye geneli sandıkların yüzde 79.88'i açıldı. CHP, yüzde 37.15 ile seçimleri önde götürüyor.

Bu seçimde %5,63 oy alan DEM Parti, son seçimde aldığı %11,70'lik oyun da gerisine düştü.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, seçim sonuçları hakkında açıklamada bulundu.

Bakırhan şunları söyledi:

“Değerli basın emekçileri, Türkiye halkları, Türkiye siyasi tarihinin en önemli yerel seçimlerinden biri geride bıraktık. Ön seçimlerle başladığımız seçim çalışmalarımızda doğrudan yerel demokrasinin en güçlü örneğini vererek bugüne geldik. Ön seçim sürecinden bu yana hiçbir çıkarı olmadan her türlü iktidar ve devlet baskısını göze alarak zorluklarla seçim çalışmalarında güçlü şekilde yer alan başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Her bir arkadaşımız bu ülkenin umudu, demokratik geleceğinin garantisidir. Seçim süreci boyunca gece gündüz demeden çalışan MYK üyelerimize, PM üyelerimize, milletvekillerimize adaylarımıza, parti çalışanlarımıza ve bugün uykusuz kalarak her türlü usulsüzlük ve ihlale karşı sandıkları koruyan sandık görevlilerimize en güçlü şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz.

'BİTLİS VE KARS’TA ISLAK İMZALI SONUÇLARA GÖRE KAZANMIŞ DURUMDAYIZ'

Bu seçim sonuçları göstermiştir ki biz kazandık, iktidar kaybetti. Bu halk iradesini teslim etmedi. Kürt sorununu çözmeyen çözülür, çözüldü. Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti. Kayyım siyaseti iktidara kaybettirdi. Kürt halkı demokratik çözümden yana olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu irade, yerel demokrasi konusunda kararlıdır. Bunu bir kez daha seçimlerde vurguladı. Büyük Kürt düşmanlığı, Kürt nefreti batıda ve Kürdistan’da iktidara büyük kaybettirdi. Halkımız yenilmez olduğunu gösterdi. Bu iradeye herkes saygı duymak zorunda. Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi. Kayyım, sahte seçmen, irade gaspı DEM Parti’nin iradesine yenildi. Kayyımlar atadılar, başaramadılar. Sahte seçmenler atadılar, yine başaramadılar. Şu anda süreç devam ediyor. Şırnak Merkez’de haram seçmenle halkın iradesine el konulmak isteniyor. Şırnak’ta 6 bin 541 kaçak seçmen taşınmış. Bu seçmenlerin sayısını düştüğümüzde Şırnak’ın büyük bir farkla kazanıyoruz. Ayrıca, Bitlis ve Kars’ta ıslak imzalı sonuçlara göre kazanmış durumdayız. Fakat hileyle bu kentlerde de halk iradesini gasp etmek istiyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz.

'KENT UZLAŞISI POLİTİKAMIZ SONUÇ VERDİ'

'SİSTEMATİK SALDIRILARINA KARŞI DA MÜCADELE ETTİK'

Karslı, Bitlisli, Şırnaklı arkadaşlarımızı, partililerimizi sandık seçim sonuçlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Haram seçmen hilesi onlarca ilçede yaşanıyor bu illerin yanında. Tüm sandıklara itiraz edeceğiz. Asla halkımızın oyunu çalanlara izin vermeyeceğiz. Hile ile kazanmak istedikleri tek bir belediye bile meşru değildir. Aynı zamanda devlet gücünü arkasına alanlara sistematik saldırılarına karşı da mücadele ettik.

'MAZBATA GASPI YAPAN BİR YÖNETİM MEŞRU DEĞİLDİR'

Her zaman olduğu gibi DEM Parti’ye büyük bir baskı uygulandı. Kürt kentlerindeki seçimlerde devletin ordusu, medyası, yargısı topyekûn şekilde DEM Parti’ye karşı çalıştı. Çok net şekilde taşımalı sömürgecilik uygulaması devreye koyulmuştur. Seçim meydanlarında defalarca söyledik; bunların alınları seccadede akılları ve fikirleri hilededir. Bu iktidar gerçeğine rağmen muhalefet Kürdistan’daki seçim hilelerine karşı maalesef sessiz kalmıştır. Seçim süreci boyunca çalışmalarımızı engellediler, yargı, emniyet ortaklığıyla partimize baskı uyguladılar, seçim günü milletvekillerimiz adaylarımız sandık görevlilerimiz müşahitlerimiz darp edildi, katledildi. Otobüs otobüs kaçak seçmenle asker ve polisle halk iradesi gasp edilmeye çalışıldı. Tek bir oyu bile kaptırmayacağız. Haksızlık, hukuksuzluk, mazbata gaspı yapan bir yönetim meşru değildir.

'TÜRKİYE SİYASETİNDE DENKLEM KURMAK İSTEYEN HERKES DEM PARTİ’Yİ HESABA KATMADAN BİR YOL BULAMAZ BİR YOL AÇAMAZ'

Değerli arkadaşlar; bu seçimin kazananı Kürt halkıdır, halklarımızdır, DEM Parti’dir. Türkiye’nin emekçileri, kadınları, halkları ve inançlarıdır. Şu ana kadar ortaya çıkan manzara her türlü zorluğa ve baskıya rağmen büyük bir başarıya işaret ediyor. Kazanan yerel demokrasi talebi olmuştur, merkeziyetçi, tekçi mantık halkımız tarafından bir kez daha sandıkta mağlup edilmiştir. DEM Parti'nin seçim stratejisi başarıya ulaşmıştır. Bölge kentlerindeki kentlerde belediyeler AKP’nin zulmü ve sömürüsünden kurtarılmıştır.

Batıda birçok merkezde ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler halklar ve inançlar kent yönetimlerinde söz ve irade sahibi olmuştur. DEM Parti’nin ve seçmenlerinin siyaseti etkileme ve belirleme bir kez daha kanıtlanmıştır. Mecalleri kalmadı diyenlerin iddiası halkımız tarafından boşa çıkarılmıştır. Halkımızın iradesi dimdik ayaktadır. Bu iradeye doğru yaklaşmayan kaybeder. DEM Parti'nin olmadığı bir denklem kurulamaz. 1 Nisan itibariyle Türkiye siyasetinde denklem kurmak isteyen herkes DEM Parti’yi hesaba katmadan bir yol bulamaz bir yol açamaz.

'BARIŞ, DEMOKRASİ VE EŞİTLİK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Türkiye halkları bugün sandıkta ortak akıl ve uzlaşıyla demokrasiyi, barışı, özgürlükleri, eşitliği esas alarak sorunları çözme mesajı vermiştir. DEM Parti’nin ve Türkiye halklarının huzurunda bu ülkenin demokratik geleceği, barışın inşası ve refaha kavuşması için herkesi sorunları demokratik siyasetle çözmeye çağırıyoruz. Şu ana kadar yaşanan sonuçlar bizlere beş hakikati göstermiştir.

*Kürt halkının ve ezilenlerin temsilcisinin dem parti olduğu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmıştır.

*Seçim sonuçlarıyla birlikte Türkiye halkları 3. yolu büyütme ödevini önümüze koymuştur. Yarın itibariyle örgütsüz özgürlük olmaz diyerek her yerde 3. yol çizgisini büyüteceğiz.

*Aynı zamanda devlet gücünü arkasına alanların sistematik saldırılarına karşı mücadele ettik, her zaman olduğu gibi DEM Parti büyük bir baskı uygulandı.

* Bizler açısından başta ekonomik kriz olmak üzere her türlü soruna karşı önümüzdeki dönemin parolası toplumu savunmaktır. Açlığa yoksulluğa yok saymaya karşı hem belediyelerimiz hem de partimiz olarak büyük bir mücadele vereceğiz. Ortak mücadele hatlarını arttıracak, mücadelemizi hep birlikte büyüteceğiz. Halklarla, inançlarla, kadınlarla, emekçilerle, omuz omuza vererek toplumu koruyacağız ve demokratik toplumu inşa edeceğiz.

*İktidar ve devlet aklı Kürtlere karşı hazırlandığı savaşı büyütme ve Türkiye toplumuna yayma politikasından

*İktidar ve muhalefet bilmelidir ki çözüm barıştadır, kurtuluş demokratik uzlaşı ve evrensel ilkelerdedir.

*Türkiye halkları iktidara halkları ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya son verme mesajını sandıkta net bir şekilde vermiştir. İktidar bu mesajı net bir şekilde almalıdır.

*Seçim sonuçları ülkenin en acil ihtiyacı olan barış yolunun açılmasını net bir şekilde ortaya koymuştur. İşimiz bitmedi 1 Nisan’dan itibaren yeni başlıyor. Bu ülkeye barışı getirmek ve yoksulluğa son vermek için özgürlük, barış, demokrasi ve eşitlik mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak: Gerçek Gündem