Hangi parti ne kadar belediye kazandı? İşte ilk sayılar...

17.00'de biten oy verme işlemlerinin hemen ardından başlayan oy sayımı işlemlerinden veriler gelmeye devam ederken kazananlar da belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre hangi partinin ne kadar il ve ilçe kazandığı da belli olmaya başladı.

AKP

Buna göre, AK Parti 11 büyükşehir, 12 il, 359 ilçe, 110 beldeyle toplamda 492 belediyede zafere ulaştı.

CHP

CHP ise, 15 büyükşehir, 21 il, 338 ilçe, 44 beldeyle toplamda 418 belediye kazandı.

MHP

MHP 8'i il, 120'si ilçe, 51'i belde olmak üzere toplamda 179 belediye kazandı.

DEM Parti

DEM Parti 3'ü büyükşehir, 7'si il, 64'ü ilçe, 6'si belde olmak üzere 80 belediyede birinci parti oldu.

Yeniden Refah Partisi

Yeniden Refah Partisi, 1 büyükşehir, 1 il, 35 ilçe, 19 belde kazanarak toplamda 56 belediyede sandıktan birinci çıktı.

İYİ Parti

İYİ Parti ise yerel seçimlerde 1 il, 22 ilçe ve 5 beldeyle toplamda 28 belediye kazandı.

Büyük Birlik Partisi

Büyük Birlik Partisi seçimlerde 1 il, 14 ilçe ve 4 beldeyle seçimlerde toplamda 19 belediyede birinci çıktı.

Diğer partiler ve bağımsız adaylar 16 ilçe ve 9 belde kazandı.