Hangi parti ne kadar belediye kazandı? İşte ilk sayılar...
31 Mart yerel seçimlerinde oy verme işlemi 17.00'de bitti. Resmi olmaya sonuçlara göre; hangi parti ne kadar belediye kazandı. İşte ilk sayılar...
17.00'de biten oy verme işlemlerinin hemen ardından başlayan oy sayımı işlemlerinden veriler gelmeye devam ederken kazananlar da belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre hangi partinin ne kadar il ve ilçe kazandığı da belli olmaya başladı.
AKP
Buna göre, AK Parti 11 büyükşehir, 12 il, 359 ilçe, 110 beldeyle toplamda 492 belediyede zafere ulaştı.
CHP
CHP ise, 15 büyükşehir, 21 il, 338 ilçe, 44 beldeyle toplamda 418 belediye kazandı.
MHP
MHP 8'i il, 120'si ilçe, 51'i belde olmak üzere toplamda 179 belediye kazandı.
DEM Parti
DEM Parti 3'ü büyükşehir, 7'si il, 64'ü ilçe, 6'si belde olmak üzere 80 belediyede birinci parti oldu.
Yeniden Refah Partisi
Yeniden Refah Partisi, 1 büyükşehir, 1 il, 35 ilçe, 19 belde kazanarak toplamda 56 belediyede sandıktan birinci çıktı.
İYİ Parti
İYİ Parti ise yerel seçimlerde 1 il, 22 ilçe ve 5 beldeyle toplamda 28 belediye kazandı.
Büyük Birlik Partisi
Büyük Birlik Partisi seçimlerde 1 il, 14 ilçe ve 4 beldeyle seçimlerde toplamda 19 belediyede birinci çıktı.
Diğer partiler ve bağımsız adaylar 16 ilçe ve 9 belde kazandı.