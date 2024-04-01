CHP İzmir adayı Cemil Tugay'dan zafer açıklaması

Türkiye, yerel yönetimlerde, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtar adaylarının belirlemek için sandık başına gitti. Doğu illerinde saat 7:00'da başlayan ve 16:00'da biten oy verme işlemi, Batı illerinde saat 8:00'da başladı ve 17:00'da bitti.

Uzun yıllardır CHP'li belediyelerin yönetiminde olan İzmir'de, AKP eski İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ı aday gösterdi. Dağ, seçim çalışması boyunca daha ılımlı ve seküler bir yaklaşımda bulundu.

CHP ise 2019'da seçime girdiği Tunç Soyer yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday göstermişti.

İzmir'de Tugay ve Dağ dışında, İYİ Parti adayı Ümit Özlale, DEM Parti adayı Akın Birdal, Saadet Partisi adayı Mustafa Erduran ve Yeniden Refah Partisi adayı Cemil Arıkan belediye başkanı olmak için yarıştı.

CEMİL TUGAY: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NI KAZANDIK, İLÇELERİMİZDEKİ GÜZEL SONUÇLARI TAKİP EDİYORUZ

X hesabından paylaşım yapan Cemil Tugay, şunları söyledi:

"Değerli Yurttaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandık. İlçelerimizdeki güzel sonuçları takip ediyoruz. Görevliler dışında tüm İzmirli hemşehrilerimizi 22.00’de Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum."

SEÇİM YASAĞI KALKTI

YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla güncel veriler gelmeye başladı.

İşte güncel oy oranları

Açılan sandıklar:

ANKA: %94,58

CHP-Cemil Tugay

ANKA: %50.84

Cumhur İttifakı-Hamza Dağ

ANKA: %38.14

CHP İZMİR İL BAŞKANI ŞENOL ASLANOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 29 ilçede CHP büyükşehir belediye adayının önde olduğunu belirterek, “Bizdeki sonuçlara göre yaklaşık olarak sandıkların yüzde 13,5'inin sonuçlarını almış durumdayız ve büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yaklaşık yüzde 51 gibi bir oyla AKP'nin adayı yaklaşık yüzde 36-37 gibi bir oyla devam ediyor” dedi.

Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nde seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Aslanoğlu, şunlanı kaydetti:

''Bugün akşam itibariyle ilk sonuçlar yavaş yavaş elimize gelmeye başladı. Bizdeki sonuçlara göre yaklaşık olarak sandıkların yüzde 13,5'inin sonuçlarını almış durumdayız ve büyükşehir belediye başkan adayımız Dr. Cemil Tugay yaklaşık yüzde 51 gibi bir oyla AKP'nin adayı yaklaşık yüzde 36-37 gibi bir oyla devam ediyor. Sizler de zaten bizim sonuçlarımızı herhalde seyrediyorsunuz. Takip ediyorsunuz bizim sistemlerimiz üzerinden. Beklediğimiz gibi birçok ilçede çok önde götürüyoruz. İlçe biraz daha arkadan gelecektir. Henüz sandıkların net bir sonuç vermesi için bir daha önceden hatırlıyorsunuz 3'te 1'ini bir görelim diyoruz. Şu an yaklaşık yüzde on üçlerdeyiz. Yarım saat içerisinde 3'te 1 sandığı görmüş oluruz. 3'te 1 sandık bize hemen hemen kesin sonuçlara yakın, sonuçları vermiş olur. İzmir'in tüm ilçelerinde gayet güzel bir seçim sonucu görüyoruz. 29 ilçede büyükşehir adayımız önde gözüküyor şu an itibariyle. Bunun ilçelere ve belediye meclis üyelerimize de yansıyacağını düşünüyoruz. Tüm İzmirlilere verdikleri destek için teşekkür ederiz.''

CEMİL TUGAY'DAN YENİ AÇIKLAMA

Sandıkların yüzde 40'ının açılmasının ardından İzmir'de CHP'nin adayı Cemil Tugay açıklama yaptı. Tugay açıklamasında "Seçim galibiyeti olan bir gün olacak. Şu an itibariyle İzmir'de açılan sandıkların yüzde 40'ından fazlasını gösterdiği sonuç yüzde 50 civarı bir oyla büyükşehiri kazandığımız görünüyor. Yüzde 14 farkla kazandığımız kesin gibi. İzmir'i korumak için çok çalıştık" dedi.

'KAZANDIK'

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce yurttaşa seslendi. "Kazandık" diye sözlerine başlayan Tugay, “Türkiye'nin her yerinde CHP birinci parti oldu. 34 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Üzerimizdeki sorumluluğu biliyoruz. Artık çok daha fazla çalışacağız” dedi. Tugay, "Yıkılacak bir iktidar var. Halkına hizmet etmek için hazır olan bir parti var. Biz o partinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün neferi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'34 Yıllık Hayalimiz Bugün Gerçekleşti'

Seçim sonuçlarının kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Cemil Tugay, ''Kim kazandı? Siz kazandınız, İzmir kazandı. Kaybeden kimse yok. Hepimiz kazandık. Vatanseverler, bu millete saygı duyanlar kazandı. 5 yıl boyunca hep beraberiz. Kutlu olsun. Yaklaşık 2 aydır aralıksız şekilde arkadaşlarımızla İzmir'in her sokağında olmaya çalıştık. Herkesin elini sıkmaya çalıştık. Çocukları, gençleri, kadınları unutmadık. Emekliyi, emekçiyi, halkımızı unutmadık. Unutmayacağız. Bugün, İzmir için yeni bir gün. Yarından itibaren sokakta olacağız. Sorun neredeyse orada olacağız ve o sorunları çözüme kavuşturacağız. Çok mutluyuz. Türkiye'nin her yerinde CHP birinci parti oldu. 34 yıllık hayalimiz bugün gerçekleşti. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Cumhuriyet'in kenti İzmir, halkın kenti İzmir, Atatürk'ün kenti İzmir her zaman dimdik ayaktaydı'' diye konuştu.

'Bugün Yeni Bir Başlangıç'

Cemil Tugay, konuşmasında AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ı da eleştirerek, şunları söyledi:

''Birileri kılığıyla, kıyafetiyle, saçıyla, bıyığıyla, taktığı rozetiyle, yaptığı o gösterişli reklam kampanyalarıyla, trollerinin algı çalışmalarıyla zannetti ki İzmir’i kaldıracak. Kandırabildiler mi? Biz Cumhuriyetçiyiz, biz Atatürkçüyüz, biz halkçıyız. Bu meydanlarda her zaman dimdik durduk ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. CHP yeni kadroları ve genel başkanı ile Türkiye'nin umudu oldu. Bugün yeni bir başlangıç. Eskisinden çok daha fazla çalışacağz. Daha çok yorulacağız. Üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz.''

'Yıkılacak Bir İktidar Var'

Tugay, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yaşasın İzmir, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Bize güvendiğiniz için bizi tekrar bu göreve getirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, bir gram leke getirmeden önümüzdeki 5 yıl bu şehrin taşı toprağı olacağım. Arkadaşlarım ile beraber size hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Mahçup olmayacağız, bize güveninizi boşa çıkarmayacağız. Ama şunu biliyoruz; yıkılacak bir iktidar var. Halkına hizmet etmek için hazır olan bir parti var. Biz o partinin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün neferi olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Siz büyüksünüz ve sizin hizmetkarınızız. Bunu unutmayın. Önümüzdeki 5 yıl beni öyle göreceksiniz. İyi ki varsınız. Size, İzmir’e, bu büyük millete aşığım. İnsanlarımızın hiç birini diğerinden ayırmadan, bize oy vermiş olsun olmasın hepsini bir tutarak hizmet edeceğim. Söz veriyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem