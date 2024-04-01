Saraçhane'deki kutlamalar nedeniyle metro ve tramvay seferleri uzatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı'nı 3. kez kazanması üzerine Saraçhane Meydanı'nda binlerce yurttaş, seçim başarısını kutlamak için bir araya geldi.

Saraçhane'deki kutlamalar nedeniyle metro ve tramvay seferleri uzatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı üçüncü kez kazanması üzerine Saraçhane Meydanı binlerce yurttaşla dolup taştı. Seçim başarısını kutlamak için gelen vatandaşlar, coşkulu bir atmosferde bir araya geldi.

Kutlamalara katılanların mağdur olmaması için, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hatları ve T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler 02.00’ye kadar uzatıldı.

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