Doğu Perinçek: Vatan Partisi sistemin surunda gedikler açmaya başladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'ın 'Seçim Özel' programına canlı bağlanarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yorumlarda bulundu.

İstanbul, İzmir, Ankara ve daha birçok şehirde seçimi önde götüren CHP'yi hedef alan Perinçek, 'Türk milletinin AK Parti ve MHP’ye kestiği cezadan kimse heveslenmesin. Türkiye’de CHP-PKK ortaklığında bir iktidar yaratılamaz.' yorumunda bulundu.

Partisinin kırsal bölgelerde muhtarlıkları kazandığını belirten Perinçek, 'Vatan Partisi sistemin surunda gedikler açmaya başladı' dedi.