Doğu Perinçek: Vatan Partisi sistemin surunda gedikler açmaya başladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ulusal Kanal'ın 'Seçim Özel' programında, partisinin kırsal bölgelerde muhtarlıkları kazandığını belirterek, 'Vatan Partisi sistemin surunda gedikler açmaya başladı' dedi.

Doğu Perinçek: Vatan Partisi sistemin surunda gedikler açmaya başladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'ın 'Seçim Özel' programına canlı bağlanarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına ilişkin yorumlarda bulundu.

İstanbul, İzmir, Ankara ve daha birçok şehirde seçimi önde götüren CHP'yi hedef alan Perinçek, 'Türk milletinin AK Parti ve MHP’ye kestiği cezadan kimse heveslenmesin. Türkiye’de CHP-PKK ortaklığında bir iktidar yaratılamaz.' yorumunda bulundu.

Partisinin kırsal bölgelerde muhtarlıkları kazandığını belirten Perinçek, 'Vatan Partisi sistemin surunda gedikler açmaya başladı' dedi.

Tuncer Bakırhan'dan seçim yorumu: Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi "Kent uzlaşısı politikamız sonuç verdi"
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
CHP Adana adayı Zeydan Karalar'dan ittifak göndermesi CHP Adana adayı Zeydan Karalar'dan ittifak göndermesi
İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak İnci taneleri dizisi karışıyor, Azem herkesi ters köşe yapacak
ÇOK OKUNANLAR
Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce farkı 14'e çıkardı Eskişehir'de CHP adayı Ayşe Ünlüce farkı 14'e çıkardı
Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi
Seçim hezimeti sonrası Erdoğan konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder' Seçim hezimeti sonrası Erdoğan konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder'
CHP İzmir adayı Cemil Tugay'dan zafer açıklaması CHP İzmir adayı Cemil Tugay'dan zafer açıklaması
Ünlü Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu Ünlü Teknik Direktörün kızı Çeşme'nin yeni belediye başkanı oldu