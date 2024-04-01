CHP Adana adayı Zeydan Karalar'dan ittifak göndermesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Zeydan Karalar, partilileriyle bir araya geldiği merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim ofisi önünde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde elde edilen başarıyla ilgili yorumda bulundu.

Karalar, "İttifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçimi kazanmak çok kıymetli ve değerli. Bu başarıda emeği geçen, yüreği ve irfanıyla destek veren Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde önemli bir seçim başarısının yaşandığını belirten Karalar, bu başarının arkasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Adana'nın seçim yarışında en zorlu iller arasında bulunduğunu ifade eden Karalar, ellerindeki verilere göre 10 puana yakın bir farkla seçimi kazandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kazanıp 5 yıl hizmet yaptığım bir yerde ikinci bir kez kazanamazsam suçlu benim. Dolayısıyla Seyhan Belediyesini ilk kazandığımda bundan sonra hep kazanacağımızı söylemiştik. Orada yaptığımız başarılarla Adana halkı bizi Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Onlara minnetlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bir kez de ittifak olmamasına rağmen 10 puanla Adana'da seçim kazanmak çok kıymetli, çok değerli. Ben bunun için yüreğine, irfanına inandığım Adanalı kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum ayrıca mevcut ilçelerimize birkaç ilçe daha ekliyoruz."