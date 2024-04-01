Erdoğan, seçim hezimeti sonrası konuştu: 'Milletin iradesi sandıkta tecelli eder'

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan seçim hezimeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Milletin iradesi sandıkta tecelli eder" diye konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Buradan tüm Türkiye'yi saygıyla selamlıyorum. Desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Mevlam Gazzeli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun.

Doğu ve güneydoğuda bölücü örgütün kölelerinin hakaretlerine maruz kaldık

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz.

Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet uyarsını sandık aracılığıyla ifade eder.

31 Mart bizim için bir bitiş değil aslında bir dönüm noktası.

Son bir yıldır ülkemizi ve milletimizi yoran seçim defteri bugün itibarıyla kapanmıştır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Bu zamanı iyi değerlendirmemiz önemlidir. Milletin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz.

Biz de son 2 aylık dönemde şahsım, 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım. Halkımla bütünleştim. Kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Öyle diyor büyüklerimiz.

Teşkilatımızla birlikte son 2 ayı dolu dolu geçirdik. Buradan bizi muhabbetle bağrına basan tüm illerimize teşekkür ediyorum. Genel merkezimizden, il başkanlıkları, ilçe başkanlılarına, sandık görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber hareket ettiğimiz MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'ye tüm MHP'li kardeşlerime aynı şekilde şükranlarımı sunuyorum.

İttifakımıza desteğini beyan eden diğer siyasi partilerin genel başkanları ve mensuplarına minnettarlığımı ifade ediyorum. Rabbim herkesten, partimizin, ittifakımızın, tüm emektarlarından razı olsun diyorum. Biz siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz. Burada olduğu gibi.

Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduk. Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, millettin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları ve azalarını ayrı ayrı kutluyorum.

"SANDIK SONUÇLARI BİZE İRTİFA KAYBI YAŞADIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

Görev sürelerince atalete kapılmadan temsil ettikleri şehrin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Biz de hükümet olarak şimdiye kadar olduğu gibi milletimizin oyuyla seçilmiş şehirlerin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz. Millet sözünü söylemiş, kararını vermiştir.

"ÖZELEŞTİRİMİZİ CESARETLE YAPACAĞIZ"

YSK önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Her siyasi parti seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarını açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz her yerde seçim sonuçlarını değerlendireceğiz.

"EKSİKLERİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletin takdirini sorgulamaktan bugüne kadar olduğu gibi yine uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları atacağız. Önümüzde 4-4,5 yıllık süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz, eksikliklerimizi tamamlayacağız. Bir sonraki seçimlere olan dönemi kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi edeceğiz.

Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son 1 yıldır ülkemizi milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterini bugün itibariyle kapanması büyük kazançtır. Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla süre var. Bu zamanı değerlendirmemiz önemlidir. Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz.

Hem hükümette hem de yerel yönetimlerde mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası, ekonomik sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomide orta vadeli program ve 12. kalkınma programımızı kararlılıkla uyguladık bugüne kadar. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk.

Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomik programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız. İş dünyası, bürokrasi, tüccar, esnaf, işçi, öğrencilerimize kadar herkes k endi asıl gündemine odaklanabilecektir. İyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz."

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