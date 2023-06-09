YSP'li vekil Şenyaşar yeniden gündeme getirdi: "Adalet Bakanı, olaya el atmalı"

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan "Şenyaşar ailesinden üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olaya el atmasını" istedi.

Son Güncelleme:
YSP'li vekil Şenyaşar yeniden gündeme getirdi: "Adalet Bakanı, olaya el atmalı"

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2018'de ailesinden üç kişinin Suruç Devlet Hastanesi'nin içinde öldürüldüğünü, kardeşinin ise cezaevinde olduğunu söyledi.

Annesi Emine Şenyaşar'ın Şanlıurfa Adliyesi önünde nöbette olduğunu ve bu süreçte annesi ve kendisi için toplamda 45 soruşturma açıldığını bildiren Şenyaşar, annesine dün "memura hakaretten" dolayı 8 bin lira ceza kesildiğini söyledi. Şenyaşar, "Bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz" dedi.

Kabinede yeni bakanların göreve başladığını anımsatan Şenyaşar, yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a görevinde başarılar diledi.

Bakan Tunç'tan, "Şenyaşar ailesinden üç kişinin öldürülmesiyle ilgili olaya el atmasını ve adaletsizliğin giderilmesini" isteyen Şenyaşar, "Yeni Adalet Bakanı'nı göreve çağırıyoruz. Yeminine sadık kalmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Emine Şenyaşar
Son Güncelleme:
Erdoğan'ın eski danışmanıydı: Yeni Şafak yazarından Berat Albayrak'a sert sözler Yeni Şafak yazarından Berat Albayrak'a sert sözler
Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları Tavuğa çok daha fazla lezzet katıyor... Tavada mangal tadında kanat tarifinin püf noktaları
Çiçeklerinizin ömrünü uzatıyor... Sadece dibine eklemeniz yeterli oluyor Çiçeklerinizin ömrünü uzatıyor... Sadece dibine eklemeniz yeterli oluyor
Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer gözaltına alındı HDP'li Patnos Belediye Başkanı gözaltına alındı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Haziran ayının ikinci yarısının en şanslı burçları belli oldu: Turnayı gözünden vuracaklar Haziran ayının ikinci yarısının en şanslı burçları belli oldu: Turnayı gözünden vuracaklar
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde
Fatih Altaylı: Bize ne çok yalan söylediniz Fatih Altaylı: Bize ne çok yalan söylediniz