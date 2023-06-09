Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer gözaltına alındı
Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Aralarında Patnos Belediye Başkanı ve yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Ağrı’da, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ağrı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde Ağrı merkezli toplam 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; aralarında HDP belediyesi olan Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ve Belediye Eş Başkanı Müşerref Geçer’in de bulunduğu toplamda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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