CHP'li Karaca, Can Atalay'ı ziyaret etti: Hataylı yurttaş, seçmen iradesi cezalandırılıyor

Milletvekilliği seçimlerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. döneminde görev alacak isimler Genel Kurul'da yemin ederek görevine başlarken, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay ise cezaevinden tahliye edilmedi ve görevine başlayamayan tek milletvekili oldu.

CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, "Can Atalay olarak cezaevinde tutulmuyor. Hataylı yurttaşın iradesi cezaevinde. Seçmen cezalandırıyor. Sayın Can Atalay cezaevinden çıktığında çantasını dahi açmadan Hatay'a gideceğini ve Hataylı yurttaşlarımızla buluşacağını ifade etti. Hataylı hemşehrilerine de selamlarını iletmemizi istedi" diye konuştu.

Karaca'nın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"CAN ATALAY MECLİS ÇATISI ALTINDA OLMALI"

TBMM Başkanvekili sıfatımla buradayım. Can Atalay, Hatay halkının iradesiyle seçilmiştir. Can Atalay'ın bugün için olması gereken yer parlamento binasıdır. Anayasamızın 67. maddesine göre milletvekili olarak yasama hakkı ihlal edilen Şerafettin Can Atalay'ın bugün Meclis çatısında olması gerektiğine vurgu yapmak istedik.

Adaylık başvurusu kabul edilen, milletvekili seçimlerine giren ve milletvekili seçilerek mazbatasını alan Can Atalay'ın milletin iradesi gereği parlamento çatısı altında olması gerekmektedir.

Sayın Can Atalay, TBMM Başkanı'na da çağrı yaptı ve derhal görevini yerine getirmesi ve milletin egemenlik hakkını temsil eden milletvekilinin yerinin Anayasa'ya göre parlamentoya dönmesinin sağlanmasının gerektiği çağrısında bulundu.

Can Atalay olarak cezaevinde tutulmuyor. Hataylı yurttaşın iradesi cezaevinde. Seçmen cezalandırıyor. Sayın Can Atalay cezaevinden çıktığında çantasını dahi açmadan Hatay'a gideceğini ve Hataylı yurttaşlarımızla buluşacağını ifade etti. Hataylı hemşehrilerine de selamlarını iletmemizi istedi.