İYİ Parti'de kazan kaynıyor: 'Hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye çirkefleşmeye başladınız'

İYİ Parti'de seçimin ardından başlayan karışıklık devam ederken, İYİ Parti'nin genç yüzlerinden Mehmet Aslan çarpıcı bir çıkış yaptı. Aslan, isim vermeden yaptığı paylaşımında "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız!" dedi.

Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Meral Akşener olmasaydı @iyiparti olmazdı.

Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz @meral_aksener

UĞUR POYRAZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'e yönelik parti içinden gelen eleştirilere tepki göstererek, "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener‘e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İyi Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır." demişti.

AYTUN ÇIRAY İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etmişti. Çıray istifa mektubunda parti yönetimi sert sözlerle eleştirmişti. Çıray "Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü." demişti.