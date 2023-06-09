İYİ Parti'de kazan kaynıyor: 'Hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye çirkefleşmeye başladınız'

İYİ Parti'li Mehmet Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partililere sert çıktı. Aslan "Meral Akşener olmasa İYİ Parti olmazdı" diyerek sert mesajlar verdi.

Son Güncelleme:
İYİ Parti'de kazan kaynıyor: 'Hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye çirkefleşmeye başladınız'

İYİ Parti'de seçimin ardından başlayan karışıklık devam ederken, İYİ Parti'nin genç yüzlerinden Mehmet Aslan çarpıcı bir çıkış yaptı. Aslan, isim vermeden yaptığı paylaşımında "Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız!" dedi.

Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Meral Akşener olmasaydı @iyiparti olmazdı.

Size siyaset yapma fırsatı verdi ama siz istediğiniz ama hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye nankörce çirkefleşmeye başladınız! Sizden zaten bir şey olmayacağı işte bu sefil karakterinizden belli… Bilin ki Liderimiz @meral_aksener

İYİ Parti'de kazan kaynıyor: 'Hak etmediğiniz yerlere gelemediniz diye çirkefleşmeye başladınız' - Resim : 1

UĞUR POYRAZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Meral Akşener'e yönelik parti içinden gelen eleştirilere tepki göstererek, "Parti içi demokrasiyi, terbiyesizlikle ve hepimiz için umut olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener‘e karşı hadsizlikle karıştıranların hem kendi hayatlarına hem de büyük mücadeleler vererek kurduğumuz İyi Parti'mize de bir faydaları olamaz. Parti yetkili organları yerine sosyal medyayı başvuru merkezi yapmanın da bir samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır." demişti.

Genel Sekreter Uğur Poyraz'dan sert tepki: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır'Genel Sekreter Uğur Poyraz'dan sert tepki: 'Samimiyet ve usul sorunu olduğu açıktır'Siyaset

AYTUN ÇIRAY İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti 27. dönem İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partisinden istifa etmişti. Çıray istifa mektubunda parti yönetimi sert sözlerle eleştirmişti. Çıray "Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, İYİ Parti Genel Başkanı’na karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü." demişti.

Parti üyeliğinden de çıktı: Aytun Çıray, veda mektubu yazıp İYİ Parti'den istifa etti!Parti üyeliğinden de çıktı: Aytun Çıray, veda mektubu yazıp İYİ Parti'den istifa etti!Siyaset
Etiketler
İYİ Parti Meral Akşener
Son Güncelleme:
CHP'li Umut Akdoğan'dan bakanlığa görüntülerle uyarı: Şimdi tehlike Pakistanlılar CHP'li Umut Akdoğan'dan bakanlığa görüntülerle uyarı: Şimdi tehlike Pakistanlılar
Çiçeklerinizin ömrünü uzatıyor... Sadece dibine eklemeniz yeterli oluyor Çiçeklerinizin ömrünü uzatıyor... Sadece dibine eklemeniz yeterli oluyor
Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş Asla erimiyor.... Asma yaprağını meğer böyle saklamak gerekiyormuş
Derya Kömürcü açıkladı: Erdoğan seçimi nasıl kazandı? Erdoğan seçimi nasıl kazandı?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, hakkındaki olumlu / olumsuz yorumlar neler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı? Bloomberg açıkladı: Dolar kuru neden 23 seviyesinde sabit kaldı?
Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde.: Cinsel hayatınız bitebilir Cinsel ilişkide performansı sıfırlayan 5 madde
Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam! Asgari ücrette hesaplar değişti: İşte beklenen son rakam!
Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile... Zam sağanağı başladı: Ekmekten çaya, sigaradan otomobile...