Erdoğan'ın eski danışmanıydı: Yeni Şafak yazarından Berat Albayrak'a sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski danışmanı Aydın Ünal, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ta, “Ya kazansaydı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ünal bugünkü yazısında, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemini sert sözlerle eleştirdi.

Mehmet Şimşek'in bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” sözlerine değinen Ünal, 2018 seçimleri sonrası rasyonel zeminden çıkıldığını ifade etti.

Ünal’ın, Albayrak dönemini eleştirdiği kısım şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bakanlık devir teslim töreninde yaptığı açıklamada “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” dedi.

Rasyonel zeminden çıkış 2018 seçimleri sonrası başlamıştı. Dönemin hem çok yetkili hem de çok güçlü Hazine ve Maliye Bakanı, bugün dahi çerçevesini, muhtevasını, takvimini, hedeflerini bilmediğimiz, esasen sadece kendi zihninde var olan ve oradan dışarı da çıkamayan bir modelle bütün dengeleri, bütün göstergeleri altüst etmişti. Beş yıllık süreçte zaman zaman rasyonaliteye dönüş girişimleri oldu ama kısa sürdü. Hem o bakanın, hem de bir takım danışmanların Türkiye’yi soktukları maceranın faturası çok ağır. Türkiye belki de hasarı 10 yıl ödenmeyecek bir bedelin altına girdi. Türkiye’ye çok ama çok büyük kötülük yapıldı.

Zararın neresinden dönülse kâr. Umarız rasyonellik kesintiye uğramadan devam eder. Esasen Türkiye’nin kısa ve orta vadede başka seçeneği de yok.

Şunu da vurgulayalım: Türkiye, küresel düzenin dayattığı tek bir ekonomi modeline de mahkûm değil. Özgün, milli bir ekonomi modeli de elbette oluşturulabilir. Ancak yeni bir model oluşturulacaksa, bunun çerçevesi iyi çizilmeli, takvimi iyi belirlenmeli, bütün boyutlarıyla kamuoyuna, ekonomi çevrelerine açıklanmalı ve yeterli süre tartışılması sağlanmalıdır.

“Ben yaptım oldu” anlayışıyla bir yere varılamayacağını ağır bedel ödeyerek gördük.

Seçmen Erdoğan’ı işbaşına getirirken, “yaparsa yine Erdoğan yapar” diyerek getirdi. Ekonomide zor günler geçireceğimiz görülüyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurduğu ekonomi ekibinin kısa sürede Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağına da şüphe yok. 28 Mayıs’la yeniden yeşeren umut, Türkiye’yi geleceğe daha güçlü taşıyacaktır.

Ekonomide bir “disiplin” ya da “kemer sıkma” dönemi de kaçınılmaz görünüyor. Beklentimiz, bu süreçte çalışanların, dar gelirlilerin, yoksulların korunması. Onların hatada payları yok, inşallah bedelde de payları olmaz.