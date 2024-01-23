Yeniden Refah'ın ardından BBP de açıklama yaptı: Sivas ve İstanbul'un ilçelerinde aday çıkartacak

Mart ayında yapılacak 2024 Yerel Seçimleri siyasetin başat gündemlerinden biri haline gelirken; 2018 yılından beri devam eden ittifaklar da çatırdamalar başladı.

İYİ Parti kendi adayları ile seçimlere katılacağını açıklarken; Cumhur İttifakı cephesinde de işler iyi gitmiyor.

BBP'DEN SİVAS ÇIKIŞI

Yeniden Refah Partisi kendi adaylarıyla seçimlere gireceğini daha önce ilan etmişti. Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni Büyük Birlik Partisi'nden de benzer bir açıklama geldi.

Haber Global'de yayınlanan Buket Aydın ile Yüz Yüze programına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas'ta ve İstanbul'un ilçelerinden aday çıkaracağını duyurdu.

Destici şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü Sivas ve bölge illerimizin aday tanıtım toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. 27 Ocak'ta da İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adaylarımızı açıklayacağız.

Biz elbette ki Cumhur İttifakı'nı önemsiyoruz. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain FETÖ darbe gecesi sokakta kurulmuş bir ittifaktır. Ben de o gece sokakta olan siyasi liderlerdendim. Bu daha sonra bir ittifaka dönüştü. 2018, 2019 ve 2023 seçimlerinde.

Biz Sivas'ı istedik ama bir pazarlık olarak değil. BBP'nin tabanının motivasyonun arttırılması lazım. O yüzden Sivas'ın verilmesi ile taban motive olur. AKP Sivas adayını açıklayınca bunu kabul edilmediğini gördük, biz de kendi adayımızı açıkladık.

Cumhur İttifakı ortağı ile yarışacağız, kim kazanırsa Cumhur İttifakı kazanmış olacak."

AKP MYK ÜYESİ YENİDEN REFAH'IN ADAYI OLMUŞTU

AKP'den istifa eden MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuş, Gülpınar'ın adaylığını Fatih Erbakan duyurmuştu.