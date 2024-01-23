İmamoğlu 5 yıllık icraatlarını sıraladı: İstanbul'da ilkler ve enler dönemi

CHP'den yeniden adaylığını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıldır görevde olduğu sürece imza attığı projeleri sıralayarak İstanbul'da ilkler ve enler dönemi olduğunu söyledi.

İmamoğlu 5 yıllık icraatlarını sıraladı: İstanbul'da ilkler ve enler dönemi

Yerel seçimler yaklaşırken adaylar kampanyalarını da yürütmeye başladı.

Türkiye'de seçimin merakla beklendiği kent olan İstanbul'da ise AKP'li Murat Kurum'a karşı yarışan mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 yılda yaptığı icraatlarını sıralamaya devam ediyor.

Son 5 yılda İstanbul'da hayata geçen projeleri paylaşan İmamoğlu, bu beş yılın İstanbul'da ilkler ve enler dönemi olduğunu söylüyor.

İmamoğlu'nun sıraladığı projeler şöyle:

İSTANBUL'DA İLK'LER VE EN'LER DÖNEMİ

İstanbul, tarihinin en çok metro yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok restorasyon yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok altyapı yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok yeşil alan yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok sosyal proje yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok çevre yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en şeffaf ve liyakatli dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en ciddi şehir planı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok kentsel dönüşüm yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok kültür sanat etkinliği yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok meydan yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok sokak hayvanlarına bakım yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok deniz ulaşımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok halk ekmek üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok otopark yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok imar ve tapu çözümü üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok özel sektörde istihdam üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok tarım desteği olan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin ilk kreş ve yurt yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde ilk kez ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına Halk Süt dağıtılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin ilk kent lokantaları açılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok burs verilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok cadde düzenlemesi yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok spor etkinliği yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok spor yatırımı yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok kütüphane yapılan dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinin en çok dayanışma projesi üretilen dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde ilk kez annelerin ücretsiz yolculuk yaptığı dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde en çok kadınlara ve gençlere özel projelerin geliştirildiği dönemini yaşıyor.

İstanbul, tarihinde ilk kez çöpten enerji üretilen dönemini yaşıyor.

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