Bakan açıkladı: SSK ve Bağkur emekli aylığı zammı yüzde 49,25’e yükseltildi
Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağkur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılan artışın yüzde 49,25 yükseltildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın talimatlarıyla 2024’ü Emekliler Yılı ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25’e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun" dedi.