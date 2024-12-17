Veriler Kalem Kalem Ortaya Çıktı... Borç Rekortmeni AKP, Hedef Tahtasındaki CHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin SGK borçlarını gündeme getirerek “Silkeleyin” talimatı vermesinin ardından Hazine borçlusu 28 belediye dikkat çekti. Söz konusu toplam 10,5 milyar TL’lik Hazine borcunun 4,5 milyar TL’sini sekiz AKP’li belediyenin oluşturduğu ortaya çıktı.

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Veriler Kalem Kalem Ortaya Çıktı... Borç Rekortmeni AKP, Hedef Tahtasındaki CHP

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) borçları üzerinden CHP’li belediyelere tepki göstererek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a, “Kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var” demesinin yankıları sürüyor. Bu ifadelerin hemen arkasından Ankara ve Adana Büyükşehir Belediyesi ile Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi uygulandı.

Veriler Kalem Kalem Ortaya Çıktı... Borç Rekortmeni AKP, Hedef Tahtasındaki CHP - Resim : 1

Duruma CHP'li tüm başkanlardan tepki gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yalnızca CHP'li de değil tüm belediyelerin toplam borcunun 96 milyar lira olduğu ve bunun SGK'nın toplam alacaklarının sadece yüzde 2'si olduğunu vurguladı. İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu baskının, "belediyeleri kaybeden AKP'nin intikam alma isteği" olduğunu savundu.

BORÇLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ AKP'NİN

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre CHP, belediyelerin SGK borçlarının büyük bölümünün AKP döneminden devreden borçlar olduğunu söylerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Hazine Alacak Stoku” verileri de borçlarının büyük bölümünün AKP’li belediyelere ait olduğunu gösterdi. Verilere göre, belediye ve bağlı kuruluşlardan oluşan toplam 28 yerel idarenin Hazine borcu, 20 Kasım 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 538 milyon 437 bin TL olarak belirtildi.

Veriler Kalem Kalem Ortaya Çıktı... Borç Rekortmeni AKP, Hedef Tahtasındaki CHP - Resim : 2

KÜÇÜK KENTLERİN BÜYÜK BORÇLARI

Toplam 10,5 milyar TL olan Hazine borcunun 6 milyar TL’si CHP ya da DEM Parti idaresindeki 20 belediye arasında bölüşüldü. Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden Ankara, Adana ve Mersin gibi illerin belediyelerini de kapsayan 20 idarenin 6 milyar TL’lik borcu göz önüne alındığında, kalan 4 milyar 504 milyon 868 bin TL’nin yalnızca sekiz belediyeye ait olduğu fark edildi. Toplam 4,5 milyar TL’lik borcu üstlenen sekiz belediyenin yedisinin AKP, birinin ise ittifak ortağı Büyük Birlik Partisi’ne ait olduğu anlaşıldı.

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Kaynak: Birgün

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) CHP AKP
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