CHP Lideri Özel'den SGK Tepkisi: CHP'li Belediyelerle Uğraşmayı Bırakın

CHP Genel Başkan Özgür Özel partisinin parlamenterler meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Esad ve Erdoğan hep el eleydi. Erdoğan'ın duyduğu heyecana sokak ortak olmuyor, görüyoruz. Esad bir gecede diktatör olmadı, o hapisler hep doluydu.

* Önceliğimiz Suriyelilerin dönmesi. 4,5 milyon sığınmacı var. Bunların 2 milyon 953 bininin elinde sığınma hakkı belgesi var. "Geri git" denildiğinde belgesini kaybedecek. O yüzden gitmiyor. Sığınmacıları alacağız diye 200 milyar dolar kaybettik. Sığınmacıların maliyeti 6 Şubat depremlerinin iki katı kadar.

* Savaş, yok gerekçe ortadan kalktı. Suriyeliler için geri dönme vaktidir. Güvenle ülkelerine dönmeleri şarttır, bedel ödemeyeceğiz. Hükümetin bu konuda bir takvim oluşturması gerekiyor. Ama Erdoğan'ın planı oy almak.

* (Hükümete SGK tepkisi) CHP'li belediyelerle uğraşmayı bırakın.

* AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e sesleniyorum. Buraya gelip bir Ortadoğu tek adam rejimi muamelesi yapamazsınız. Bu ülkeyi bir açık hava mülteci hapishanesi gibi göremezsiniz. (Angela) Merkel'den kalan bu geleneği bırakın. Bir tek adamla el sıkışıp anlaş, parayı ver... Böyle insanlık dışı anlaşmaları asla kabul etmiyoruz. Von der Leyen'e tekrar sesleniyorum, bu ülke parlamenter demokrasiyle yönetilmektedir. Tek Adamla el sıkışıp işinizi göremezsiniz.

* Bu iktidar Esed-Esad ikilemini ilk defa yaşatmamıştır. Bu iktidar İsrail'le güya kavga ederek cayır cayır ticarete devam etmiştir.

* Efendim "Suriye’de Erdoğan başardı" Erdoğan başarmadı. "Erdoğan kazandı" hayır Erdoğan kazanmadı. Suriye’de İsrail kazandı, Suriye’de Amerika kazandı ve Suriye’de Türkiye’nin aslında ulusal çıkarlarına ne kadar hizmet edeceği belli olmayan bir ara dönem başladı. Şimdi bu noktada soğukkanlı olmak doğruları savunmak lazımken 31 Mart seçimlerinin yenilgisini Suriye’de yaşananlarla telafi edip moral bulmaya çalışan bir iktidar ve bir siyasi illüzyon çabası ile karşı karşıyayız.

* Türkiye’de asrın felaketi dediler ya yaşadığımız depreme hepimizin yüreği yanıyor hala. Asrın felaketinin maliyeti Erdoğan’ın hesabına göre 100 milyar dolar. Suriyelilere harcadığımız para 200 milyar dolar. Deprem bizi 6 Şubat’ta bir yıktı, Erdoğan’ın AK Parti’nin Suriye politikası iki kere yıktı.

* (Erdoğan'a) "Giden gider, gitmek istemeyen başımın üstündedir" diyor. Onlar senin başının üstünde değil, milletin aşını üstündedir.

* Bizim asgari ücret beklentimiz 30, bunun altına yokuz. Bugün esnafın yüzü gülmüyor. Trakya'da esnaf Leva'yla siftah yapıyor. Artık vatandaşın yüzünün gülmesi için bu ülkeye halkın iktidarının gelmesi lazım.

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Kaynak: Haber Merkezi