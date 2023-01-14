Ünlü anketçiler canlı yayında birbirine girdi: Sunucu reklama gitmek zorunda kaldı

Optimar Araştırma sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici canlı yayında birbirine girdi.

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Habertürk'te yayınlanan Olaylar ve Görüşler programına katılan Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir ile Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici arasında İyi Parti'nin oy oranları üzerinden kavga çıktı. Hilmi Daşdemir, Gezici için "manipülatör" ifadelerini kullanırken Gezici ise Taşdemir'e "troll" dedi.

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"SİZ MANİPÜLATÖR BİRİSİSİNİZ"

Haberler.com'un aktardığına göre Gezici'nin bazı seçimlerde 20 puan yanıldığını söyleyen Hilmi Daşdemir, "Benim araştırmamı burada eleştirme hakkınız yok. Siz manipülatör birisisiniz. Manipülatör birisi olduğunuz yalan mı? Bazı seçimlerde 20 puan yanıldınız. Çünkü birileri size iş vermediği için rakamla cezalandırmaya çalıştınız. Biraz ahlaklı olur insan bunları konuşurken." diye konuştu.

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"TROLL DÜŞÜNCE YAPILARI BUNU BU ŞEKİLDE İFADE EDİYOR"

Murat Gezici'nin "Bunun gibi troll düşünce yapıları bunu bu şekilde ifade ediyor." şeklindeki cevabının ardından programda gergin anlar yaşandı. Gezici'ye sinirlenen Hilmi Daşdemir, "Sen kimsin de bana troll diyorsun." diye yanıt verdi.

REKLAMA GİTMEK ZORUNDA KALDILAR

Kavganın bir türlü dinmemesi üzerine program sunucusu ortamı sakinleştirmek için reklam arasına gitmek zorunda kaldı. 

CANLI YAYINDAN ÇIKARILDILAR

Moderatörlerin ısrarlı uyarılana rağmen tartışmaya devam edilmesi üzerine reklama gidildi, reklam dönüşünün ardından Kürşad Zorlu bir reklam daha istedi ve tartışma programı yeniden başladığında Hilmi Daşdemir ve Murat Gezici canlı yayında yer almadı. İki ismin yayından kendi kararlarıyla mı yoksa Habertürk tarafından mı çıkarıldıkları ise henüz bilinmiyor. 

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