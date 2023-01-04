AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı
Türkiye seçimlere doğru ilerlerken, Optimar Araştırma’nın son anketinin sonuçları ortaya çıktı. Ankete göre AKP'nin oy oranı yüzde 41,1 olarak açıklanırken, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 8,1 olarak belirlendi. Anketin diğer anketlerle arasındaki büyük fark, tartışmalara neden oldu.
2023 yılı, seçim yılı olacak. Haziran ayında yapılacak seçimler için zaman azaldıkça siyaset ısınıyor.
Aralık ayı muhalefetteki aday tartışmaları arasında geride kalırken Optimar Araştırma’nın seçmenin nabzını tuttuğu son anketin sonuçları ortaya çıktı.
27 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında 2 bin 1 kişi ile gerçekleştirilen ve ‘Bugün bir genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusunun yöneltildiği ankete göre AKP'nin oyu yüzde 41,1 oldu. Anket sonucunun diğer anket firmalarının yaptığı anketlere göre oldukça farklı olması ise tartışma yarattı.
Optimar'ın anketine göre seçmenin tercihleri şöyle oldu:
AKP: Yüzde 41,1