AKP'ye yakın şirketten yılın ilk anketi: Sonuçlar tartışma yarattı

27 Aralık - 1 Ocak tarihleri arasında 2 bin 1 kişi ile gerçekleştirilen ve ‘Bugün bir genel seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusunun yöneltildiği ankete göre AKP'nin oyu yüzde 41,1 oldu. Anket sonucunun diğer anket firmalarının yaptığı anketlere göre oldukça farklı olması ise tartışma yarattı.

Optimar'ın anketine göre seçmenin tercihleri şöyle oldu: