Murat Gezici'nin '2,5 milyon genç oy kullanamayacak' sözleri ortalığı karıştırdı: Gerçek çok başka çıktı

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, geçtiğimiz sabah Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Gün’e konuk olmuştu. Burada seçimle ilgili açıklama yapan Gezici, haziran ayında seçimin yapılamayacağını söyleyerek şunları aktarmıştı:

"Seçim resmi olarak 18 Haziran’da görünüyor fakat bu tarihlerde seçimin yapılması mümkün değil. Neden mümkün değil? Birincisi gençlerin oy kullanmasını istemiyorlar. 18 Haziran’da gençler büyük bir katılımla sandığa gidebilir. Bu nedenle haziran ayında bir seçim yapılmaz. İktidar her seçim öncesi seçim kanununu değiştirmiştir. Yani 2014’ten beri her seçim öncesi sistemi değiştirerek ilerlemiştir.

Bu seçimde üniversitede okuyan öğrenci sayısı 8 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu lisans öğrencisi ve yaklaşık 2,5 milyonu ilk kez oy kullanacak. 2,5 milyonun aşağı yukarı 3-4 puana denk geldiğini söyleyeyim. Bu öğrenciler oy kullanamayacak, çünkü hükümet bir yasa çıkardı. Eskiden listede adınız yoksa 10-15 gün içinde revize edilirdi ve oy kullanılabilirdi. Ama bu kaldırıldı ve 3 ay öncesinden ikametinizde oturma şartı getirildi. Diyelim ki Hakkari’de oturan Mustafa Amca’nın seçime 2 ay kala tayini Ankara’ya çıktı, bu kişi oy kullanamaz. Örneğin İstanbul’da okuyan bir çocuk İzmir’e gitti, ikametgahını almadıysa oy kullanamaz.”

MAHALLİ SEÇİMLERDE GEÇERLİ

Gezici'nin açıklamaları gündem olurken, sosyal medyada konuyla ilgili birçok farklı görüş dile getirilirken söz konusu düzenlemenin mahalli seçimler için geçerli olduğu ortaya çıktı. 298 sayılı kanunun 33'üncü maddesine göre YSK'nın ikametgah adreslerini seçim döneminde genelge ile belirlediği ifade edildi. Gezici'nin sözlerinin milletvekili seçim için geçerliliğinin olmadığı belirtildi.

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