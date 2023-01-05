Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Gün’e konuk oldu. Gezici, 2023 seçimleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Gün’e konuk oldu. Gezici, seçim tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Sayın Erdoğan aday olacaksa 2 Şubat’a kadar bunu yasal bir düzenlemeye sokması gerekiyor. Bu düzenlemeye göre de seçimi 3 Nisan’da yapması gerekiyor. Seçim resmi olarak 18 Haziran’da görünüyor fakat bu tarihlerde seçimin yapılması mümkün değil.
Neden mümkün değil? Birincisi gençlerin oy kullanmasını istemiyorlar. 18 Haziran’da gençler büyük bir katılımla sandığa gidebilir. Bu nedenle haziran ayında bir seçim yapılmaz. İktidar her seçim öncesi seçim kanununu değiştirmiştir. Yani 2014’ten beri her seçim öncesi sistemi değiştirerek ilerlemiştir.
Bu seçimde üniversitede okuyan öğrenci sayısı 8 milyon. Bunun yaklaşık 3 milyonu lisans öğrencisi ve yaklaşık 2,5 milyonu ilk kez oy kullanacak. 2,5 milyonun aşağı yukarı 3-4 puana denk geldiğini söyleyeyim.
Bu öğrenciler oy kullanamayacak, çünkü hükümet bir yasa çıkardı. Eskiden listede adınız yoksa 10-15 gün içinde revize edilirdi ve oy kullanılabilirdi. Ama bu kaldırıldı ve 3 ay öncesinden ikametinizde oturma şartı getirildi.