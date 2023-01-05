Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'

Gezici Araştırma Şirketi Başkanı Murat Gezici, Halk TV ekranlarında İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Gün’e konuk oldu. Gezici, seçim tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan aday olacaksa 2 Şubat’a kadar bunu yasal bir düzenlemeye sokması gerekiyor. Bu düzenlemeye göre de seçimi 3 Nisan’da yapması gerekiyor. Seçim resmi olarak 18 Haziran’da görünüyor fakat bu tarihlerde seçimin yapılması mümkün değil.