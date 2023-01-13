Kılıçdaroğlu: KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum

Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle bugün bir anma mesajı yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda onurlu bir mücadele veren KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı saygıyla anıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türklerinin özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda onurlu bir mücadele göstererek Kıbrıs Türklerinin sembol ismi olan, siyasi tarihimizin örnek devlet adamları arasında yerini alan, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.”