Ankara’da 7’si muhtar 150 kişi AKP'den istifa etti, CHP'ye geçti

Ankara’da AKP’nin kalesi olarak nitelendirilen Kızılcahamam ilçesinde 7’si muhtar 150 kişi AKP’den istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.

CHP’nin bir önceki seçimlerde ilçede beşinci parti olduğunu, oy oranının 2 bini bulmadığını, bu seçimler için özel çalışmalar yürüttüklerini belirten CHP Ankara İl Başkanı Başdanışmanı Ömer Ünnü, “Cumhur İttifakı’nın bir önceki seçimde yüzde 75’e yakın oy aldığı yerde üye ve oy oranımız artacak” diye konuştu.

Kızılcahamam’daki 109 köyün muhtarını arayarak CHP’ye üye olması için ikna etmeye çalıştığını, kendileri üye olmayan muhtarların çocukları ya da eşlerini CHP’ye üye yaptıklarını belirten Ünnü, “Bu istifa süreçleri çok zordu. Bundan sonra örgütlenme çalışmalarımız devam edecek. Bir önceki seçimde partimiz 30 bin seçmenden bin 700 oy almıştı. Hedefimiz burada yüksek ve AKP’den üye almaya devam edeceğiz” dedi.