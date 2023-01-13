CHP'den milletvekili adayı olacağı iddia edilen Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu konuştu

TV100 yazarı Murat Kelkitlioğlu, bugün (13 Ocak) kaleme aldığı yazısında CHP'nin Kahramanmaraş'ta 2009'da geçirdiği şüpheli bir helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'na memleketleri olan Sivas'ta birinci sıradan adaylık teklif etmeyi düşündüğünü iddia etmişti.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Fatih Furkan Yazıcıoğlu, adaylık iddialarıyla ilgili Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulundu.

"CHP'den adaylık teklifi aldınız mı" sorusuna "Hayır almadım" diyen Yazıcıoğlu, "Böyle bir gündemim de yok. Belirttiğim gibi böyle bir teklif de söz konusu değil. Benim tek gündemim Muhsin Başkan'a yönelik suikast davasının akıbetiyle ilgilenmektir" sözlerini sarf etti.

''OLMAYAN BİR MEVZUNUN DEVAMINI SAĞLAMAK İSTEMEM''

Yazıcıoğlu, "Oldu ki CHP, böyle bir teklifle karşımıza çıktı. Düşünür müsünüz" sorusuna ise ''Muhsin Başkan davasına dair bir görüşmenin bu şekilde gündemleştirilmesinden rahatsız oldum. Benim bir gündemim var, onunla ilgileniyorum. İçinde bulunmadığım bir gündemin devamı niteliğinde olacak bir şeyin ucunu açmak istemem. Bu soruya cevap vererek, olmayan bir mevzunun devamını sağlamak istemem'' ifadeleri ile yanıt verdi.