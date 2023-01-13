AKP'li Turan'dan canlı yayında 'seçim tarihi' açıklaması

2023 Genel Seçimleri'ne yaklaşık 6 aylık bir süre kalmışken; seçim tarihinin öne anılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Son olarak AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Habertürk canlı yayınında seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

''18 HAZİRAN'A EN YAKIN TARİHİ YAPMAK LAZIM''

''Seçime kalmış 3-5 ay. Anayasa'nın gereği olarak seçimin tarihi 18 Haziran'dır'' diyen Bülent Turan, ''Geçen Meral Akşener ve açıklama yaptı. 'Hava sıcak seçim yapmayacak' dediler. Bu çok cahilce açıklama. Haziran seçimlerinin hiç şikayetçisi değiliz. Aklın yolu bir. Herkes Haziran seçimlerindeki engellere baksın. Hac meselesi var. Okulların tatili meselesi var. Kurban Bayramı var. Bunlara baktığımızda '18 Haziran'a razıyız ama halkın daha rahat oy kullanmaya tarih bulalım' diyoruz'' ifadelerini kullandı.

Turan ayrıca ''18 Haziran'a en yakın tarih hangisi ise onu yapmak lazım. Anayasa 116, 'Meclis beşte üç çoğunlukla görüşülür, tarih belirlenebilir' diyor'' diye konuştu.

''OY ORANIMIZ YÜZDE 52''

Turan partisinin oy oranına ilişkin ise ''AR-GE Başkanımız daha dün yüzde 52'nin üzerinde bir oydan bahsetti'' ifadelerini kullandı.