Kılıçdaroğlu 'The Demokratic Father' pankartıyla karşılandı, The Godfather'in film müziği çalındı
Denizli'de partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Demokratik Baba' pankartıyla karşılandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililerle bir araya geldi.
'The Demokratic Father' pankartıyla karşılanan Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapması da bekleniyor.
GODFAHTER MÜZİĞİ ÇALINDI
Partililerin Kılıçdaroğlu'nu The Godfather film müziği ile karşılamaları da dikkat çekti.
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