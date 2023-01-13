Kılıçdaroğlu 'The Demokratic Father' pankartıyla karşılandı, The Godfather'in film müziği çalındı

Denizli'de partililerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Demokratik Baba' pankartıyla karşılandı.

Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu 'The Demokratic Father' pankartıyla karşılandı, The Godfather'in film müziği çalındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de partililerle bir araya geldi. 

'The Demokratic Father' pankartıyla karşılanan Kılıçdaroğlu'nun bir konuşma yapması da bekleniyor. 

GODFAHTER MÜZİĞİ ÇALINDI 

Partililerin Kılıçdaroğlu'nu The Godfather film müziği ile karşılamaları da dikkat çekti.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu
Son Güncelleme:
Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingine çağrı Siyaset 13 Ocak 2023 18:06
Demirtaş: 'Trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir' Siyaset 13 Ocak 2023 17:27
Meral Akşener'in rahatsızlandığı gün, İYİ Parti'de tartışma: Kongre ertelendi Siyaset 13 Ocak 2023 16:35
HKP Genel Başkanı Efe'ye, Erdoğan'a hakaretten ceza Siyaset 13 Ocak 2023 16:26
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi! Beklenen haber geldi: Kar yağışı için tarih verildi!
Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi Akit'ten tazminatsız kovulan Mehmet Özmen, ifşalara başladı: Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi
Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü Cüneyt Arkın'ın el yazısı ile yazdığı vasiyeti ortaya çıktı: Evlatlar miras için birbirine düştü
Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları Emekliye 2023'te rekor promosyon: İşte bankaların güncel tutarları
Öncü soğuk dalgası geliyor: Sibirya soğuğuna hazır olun! Öncü soğuk dalgası geliyor: Sibirya soğuğuna hazır olun!