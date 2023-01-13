Demirtaş'tan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingine çağrı: Ben bile oradayım, inanmıyorsanız gelin görün

6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasını Twitter'dan sürdürüyor.

Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak pazar günü gerçekleşecek olan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingine davette bulundu.

"Lütfen herkes, mitingde olacak şekilde hazırlığını yapsın. Ben bile geliyorum. İnanmıyorsanız gelin görün" diyen Demirtaş, şu çağrıda bulundu:

"Merhaba arkadaşlar,

Bu süreçte yapılacak her miting geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. Allah göstermesin ölüm hariç hiçbir mazerete takılmadan mutlaka alanları coşkuyla doldurmalısınız. Emek ve Özgürlük İttifakı'mızın ilk mitinginde size bir armağanımız da olacak. İnşallah seversiniz. 15 Ocak Pazar saat 13.00. İstanbul Kartal Meydanı bekliyorum."