Demirtaş: 'Trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

''İDDİANAMELERDE SİYASİ MEDYA AYAĞI OLARAK GEÇECEKTİR''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'troll ordusu' açıklamalarına atıf yapan Demirtaş, ''Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir'' ifadelerini kullandı.

Demirtaş ayrıca ''Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim'' diye yazdı.