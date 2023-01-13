Demirtaş: 'Trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir'

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir'' açıklamasında bulundu.

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Demirtaş: 'Trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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''İDDİANAMELERDE SİYASİ MEDYA AYAĞI OLARAK GEÇECEKTİR''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in 'troll ordusu' açıklamalarına atıf yapan Demirtaş, ''Medyadaki trol çalışmaları, ileride iddianamelere siyasi darbenin medya ayağı olarak geçecektir'' ifadelerini kullandı. 

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Demirtaş ayrıca ''Yani Süleyman Soylu, Alpay Özalan gibi trol başlarının ve trollerin karalama niteliğindeki paylaşımlarını beğenip yaymadan önce herkes iyi düşünsün derim'' diye yazdı. 

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Selahattin Demirtaş HDP
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