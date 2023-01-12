Özgür Özel, binlerce dolar aldığını açıklamıştı: Soylu'nun 'troll'ü Şen konuştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olduğunu söylediği Emin Şen’in bakanlıktan yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığını ve 8 bin kişilik bir 'troll ordusu' ile bakanlık çalışanlarına sosyal medya eğitimleri verdiğini söyledi.

İddiaların odağındaki Emin Şen Odatv'den Uğur Can Biçer'e konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL İYİ ÇALIŞMAMIŞ"

Özgür Özel'in "dersine iyi çalışmadığını" öne süren Emin Şen şunları söyledi:

"Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor."

"AVUKATLARIM DEĞERLENDİRİYOR"

"Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız" sorusuna yanıt veren Emin Şen, "Avukat arkadaşlarımız değerlendiriyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde de Emin Şen'in Bakan Danışmanı olarak görev aldığı yazılı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun 'troll ordusu'nun başında olduğunu söylediği Emin Şen'in ticari ilişkileri hakkında bilgileri paylaştı.

Emin Şen'in kullanıcı adını açıklayan Özel, "'Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Troll ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor" ifadelerini kullandı.

CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dedi. Ancak resmi kurumların paylaşımlarında aksinin yer aldığı görüldü.