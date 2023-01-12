Özgür Özel: Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin Şen

GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ /

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

Özel dün yaptığı açıklamada, "Ama Süleyman Soylu sen yarını bekle. Yarın burada bir dosya açıklanacak, bir büyük dosya... Yarın burada Süleyman Soylu'nun cevap vermesi gereken, cevabından kaçamayacağı, yine kimyasının bozulacağı bir dosya hazırlanacak" demişti.

Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun 'trol ordusu'nun başında olduğunu söylediği Emin Şen'in ticari ilişkileri hakkında bilgileri paylaştı. Emin Şen'in kullanıcı adını açıklayan Özel, "'Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Troll ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor" ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

"FETÖ'DEN İLK SİVİL İHRAÇ"

Biliyorsunuz yaptığımız siyasette korkmak yok. Birazdan korku atmosferinin nasıl yönetildiğini göreceksiniz. Kanıtlarıyla anlatacağım. Bugüne kadar hep sorular sorduk SOylu'ya. Bugün soru sormayacağız. Verebileceği cevap da yok. Nasıl bir suçişleri bakanı ile karşı karşıyayız. Gaziosmanpaşa'da başladığı siyasi hayatına DP Genel Başkanı olarak devam edip merkez sağın prensi olarak gösterildi. DP'nin genel idare kurulunun "hayır" oyu vereceklerini ilan etmesine rağmen 12 eylül 2010 referandumunda evete çalışmaya başladı. FETÖ finansmanını sağladı. Fethullah Gülen'i ziyarete gittin mi diye sorduğumuzda yanıt vermedi. Kendisi FETÖ terör örgütünden dolayı ilk sivil, siyasi ihraç. Şimdi o ihraç süreci ve devamını konuşacağız. 2012'de AKP genel başkan yardımcısı oldu. Ağustos'ta İçişleri Bakanı oldu.

İsmail çataklı buna önce bir saldırarak sonra kabullenerek sonra da çorap söküğünü biz çektikçe sökülerek cevap verdi. Bir yere kadar geldik. O sırada Süleyman Soylu'nun krizi yönetim biçimi zaten kardeşiyle altı çıkarma hesabı 15 Temmuz'dan kaç yıl geçti 7 belki 8 yıl geçti görüşmüyorlar. Ertesi yıl Çataklı, kardeşinin yılbaşı için geldiğini ifade verdiğini söylüyor.

Nasıl girdi, Türkiye'de mi Paris'te mi bu sorulara cevap vermediler. Ama kamuoyu hala Çataklı'dan FETÖ'nün frankafon imamına ne olduğu sorusunu bekliyor.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLDUĞUNDAN BERİ TROL ORDUSU OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olduğundan beri bir trol ordusu olduğunu biliyoruz. Süleyman Soylu'nun trol ordularının muhaliflere neler yaptığını biliyoruz da bir isimle başlayacağım. Adı Emin Şen. 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren bakan danışmanıdır. Sosyal medyada ismi 'eminimsi'dir. Kendisi 'eminimsi' olduğunu kabul etmiştir. Süleyman Soylu'nun il il dolaşıp trollük dersleri verdirdiği kişidir AK Parti'd teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcısı iken.

Biz kendisini Trabzonlu bütün milletvekilleriyle birlikte 2013 yılındaki değerlendirme toplantısında görüyoruz. 2020'de birlikteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tanıtım filminde bile gözüküyor.

EMİN ŞEN'İN BAĞLANTISININ OLDUĞU ŞİRKETLER

Devlet memurları gibi bakanların müşavirleri de şirket kurma yasaklarına ve şirket yöneticiliği yasağına tabiidir. Emin Şen'e ait Native Teknoloji var. Bu şirkette Erkan Gül, Burak Gül ve Erkan Şen var. Ama bir şirket daha var ki 2010 yılından beri Emin Şen tarafından kurulmuş. Bir bakan müşavirinin şirketinin olduğunu, o şirketinin eski ortaklarının Genç Sivillerin olduğunu, ortakların gittiğini ama kendisinin kaldığını gördük.

O şirketlerden birinin adı SM360 Ajansı. Kendi sitesinde referansları var. Bunlar bizim müşterimiz ya da müşterimizdi diyorlar. TÜBİTAK, Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası Göç Filmleri Yarışması, Erdoğan Gönüllüleri, oğlanın ETNA spor vakfı, damadın Teknofest'i, Soylu'nun kendisi, Fatma Şahin, Soylu zamanında işlerini yaptığı Çalışma Bakanlığı, Soylu zamanında işlerini yaptığı polis teşkilatı ve jandarma...

Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL'lik bu şirkete verilmiş ihale gördük. Doğrudan hizmet alımında ise inanılmaz bir para akışı olduğunu görüyoruz.

Bu arkadaşlar ne iş yapıyorlar? Sosyal medya yönetimi yapıyorlar, parayı buradan buluyorlar. Bu paraları dağıtıyorlar. Dağıttıkları ne işler yapıyor? Ebabil Harekatı Telegram kanalı: 25 tane yöneticinin kendi içlerinde verdikleri kararı göreceksiniz. biz Lut kavmiyiz, Ebabil kuşları perişan edecek ya...

Sayın Davutoğlu çıkmış bir televizyon kanalına. Ebabil Harekatı'nın 8 bin tane trolü itibar suikastıne başlıyor. Ekrem İmamoğlu için hazırlanıyorlar. Yalanı buluyorlar, 8 bin trole talimat veriyorlar. Ebabillerden biri de Alpay Özalan.

'Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Troll ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor. 'Eminimsi'nin arka cebinde geziyor bu hesaplar... Hacklense ne olur?

Bunların AK Parti'yi savunduğu durum AK Parti'nin Süleyman Soylu'yu savunduğu durumdur. Bunlar için ben Lut Kavmi isem Berat Albayrak da o kavimdendir. Bunlar Süleyman Soylu'nun troll ordusudur. Maaşını kendisi değil bakanlıkların bağlı kuruluşları ve birkaç tane belediye vermektedir.

Açık grubun 8 bin üyesi var. 25 üyeli tasarımın yapıldığı gruplar kapalı. Süleyman Soylu, 'Bir vatansever ulaştırırsa...' diyordu ya. Bir vatansever ulaştırıyordur belki. Bir vatansever çıktı, seni rezil etti seni işte. Allah insana şahdamarı kadar yakın ya... Biz de Süleyman Soylu'ya çatlayan ar damarı kadar yakınız.

Her türlü tehdide karşı bütün ülkenin vatandaşları koruma kullanmıyorsa Özgür Özel'in koruma kullanmasına gerek yok.

AYRINTILAR GELİYOR....