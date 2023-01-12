CHP ve HDP'den dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili yeni karar!

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kuruldu.

Hazırlık Komisyonu’na, TBMM İçtüzüğü uyarınca ad çekme yöntemiyle AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AKP Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ile HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç üye olarak belirlendi.

CHP VE HDP HAZIRLIK KOMİSYONU ÇALIŞMALARINA DA KATILMAYACAK

CHP, İYİ Parti ve HDP, komisyon çalışmalarına katılmayacaklarını açıklamıştı. Hazırlık Komisyonu’na seçilen CHP’li Antmen ve HDP’li Koç, bu komisyonun çalışmalarına da katılmayacaklarını duyurdu.

"KARMA KOMİSYONA KATILMAYACAĞIZ"

HDP’li Koç, “Katılmayacağız. Komisyonun hazırlık dahi olmak üzere karma komisyona katılmayacağız. Sözümüzü genel kuruda kullanacağız” dedi.

Koç, komisyonun daha önce HDP’li milletvekillerinin siyasi çalışmalarına yönelik de “hukuksuz” kararlar verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Objektif değil, hukuki değil, dokunulmazlık dosyaları ilk etapta bizim partimize dönük olarak kullanıldı. Siyasi çalışmalardan dolayı Leyla Güven’in, Semra Güzel’in bir fotoğraftan dolayı tutuklanmasının ardından devamsızlık bahanesiyle düşürüldü. Önceki dönem eş başkanlarımız ve milletvekillerimizin dokunulmazlıkları hukuksuz şekilde düşürüldü. Bu iktidarın, AKP ve MHP hükümetinin dokunulmazlık meselesini siyasi amaçlarla yaptığını çok iyi biliyoruz. 1700’ün üzerinde dosya var ve hepsi muhalefetin siyasi çalışmalarına dönük olduğunu çok iyi biliyoruz."

“TİYATROYA ORTAK OLMAYACAĞIZ”

CHP’li Antmen, Hazırlık Komisyonu’nun çalışmalarına katılmayacağını söyleyerek, “Kesinlikle katılmayacağız, bu tiyatroya ortak olmayacağız” dedi.

Antmen, Başarır ve Türkkan hakkındaki fezlekelerin hukuka uygun şekilde getirilmediğini de dile getirerek, şunları söyledi:

“Zaten bu dokunulmazlık dosyalarının gündeme alınması bir kere gayri ahlaki ve hukuki değil. 1700 ün üzerinde dosya bekliyor. Ama karma komisyonuna başkanlık eden Anayasa Komisyonu Başkanı (Yusuf Beyazıt), her nasılsa gece rüyasında görüyor ve bu iki dosyayı gündeme alıyor. Şerefli Türk polisine hakaret eden AKP’nin Mersin milletvekili, başka suçlar işleyen ya da adları ölüm vakaları ile anılan milletvekilleri, eski ülkü ocakları başkanını evinde sakladığı iddia edilen milletvekilleri ile ilgili hiçbir şey yapmıyorlar. Karma Komisyon’da AKP ve MHP’li milletvekilinin vereceği karar hukuka uygun değil. AKP’li 3 üyenin vereceği rapor da hukuka uygun olmayacaktır.”

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN RANDEVUSU VERİLMEMİŞTİ

Başarır ile Türkkan’ın fezlekelerinin gündeme alınması üzerine CHP, İYİ Parti ile AKP arasında anayasa değişikliği teklifi konusunda gerilim yaşanmasına neden olmuş, AKP’nin teklifle ilgili randevusunun geri çevrilmesiyle sonuçlanmıştı. HDP ise Anayasa Mahkemesi’nde kapatma davası sonuçlanmadan hazineden yapılan yardımın yatırıldığı hesaplarına bloke konulmasının ardından AKP’nin randevu talebini geri çevirmişti.

Kaynak: ANKA