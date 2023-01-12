Erdoğan'ın yarın açacağı 'proje': Maliyeti 855 milyon lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın açılışını yapacağı Rami Kışlası’ndaki İstanbul Millet Kütüphanesi’nin yatırım programlarındaki proje maliyeti 855 milyon lira olarak belirlenmişti. Programlara göre projenin 2025 yılında tamamlanması planlanıyordu.

Son Güncelleme:
Erdoğan'ın yarın açacağı 'proje': Maliyeti 855 milyon lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmasında 13 Ocak Cuma günü ‘İstanbul Millet Kütüphanesi’nin açılışını yapacağını duyurdu.

Erdoğan, Şubat 2020’de ‘Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ açılışında duyurduğu Rami Kışlası’nda yapılacak olan ‘İstanbul Millet Kütüphanesi’nin 13 Ocak’ta açılacağını pazartesi günü yaptığı Kabine Toplantısı’nın ardından duyurdu.

Muhalefeti de açılışa davet ettiği konuşmasında, "Cuma günü İstanbul’da, bu da çok önemli, yani bütün muhalefeti oraya davet ediyorum; meşhur Rami Kışlamız var ya, Rami Kışlamızı nasıl burada Millet Kütüphanemiz varsa, İstanbul’umuzda da inşallah Rami Kışlamız İstanbul’un Millet Kütüphanesi olacak. İstanbul’un en büyük ve Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz ve mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor" dedi.

YÜZLERCE MİLYON AYRILMIŞTI

2021 Yılı Yatırım Programı’nda, İstanbul Millet Kütüphanesi projesinin tutarı 855 milyon TL olarak belirlenmişti. Bu yatırım programında, projenin 2021 yılında başlayıp, 2024 yılında tamamlanması öngörülmüştü.

2022 yılı yatırım programında da projenin tutarı 855 milyon olarak belirlenmişti. 2021 yılı yatırım programında 2024 yılında tamamlanacağı belirtilen projenin bitişi için 2022 yılı yatırım programında 2025 yılı hedeflenmişti.

Projeye, 2021 Yılı Yatırım Programına göre 250 milyon TL; 2022 Yılı Yatırım Programına göre ise 95 milyon 500 bin TL ayrılması planlanmıştı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan
Son Güncelleme:
Ziyareti yarım kalmıştı: Kılıçdaroğlu yeniden Almanya'ya gidiyor Siyaset 12 Ocak 2023 11:18
Cumhur İttifakı'ndan 'Kürt seçmen' hamlesi Siyaset 12 Ocak 2023 11:10
Kılıçdaroğlu, Yörük Türkmen Masası ile görüştü Siyaset 12 Ocak 2023 11:08
İYİ Parti'den alternatif taslak Siyaset 12 Ocak 2023 10:56
ÇOK OKUNANLAR
Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf: Oradakiler gerçeği yansıtmıyor Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf: Oradakiler gerçeği yansıtmıyor
Dolarda kasırga geliyor: '6 lira birden artacak' Dolarda kasırga geliyor: '6 lira birden artacak'
Ekonomist Şeref Oğuz uyardı: Bankada parası olanlar dikkat Ekonomist Şeref Oğuz uyardı: Bankada parası olanlar dikkat
Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, bunlar daha iyi günleriniz Ekonomist Selçuk Geçer: Uyardığımda 'sen ne bilirsin' demeyi biliyordunuz, daha iyi günleriniz
Kuyu faciasında yeni detaylar: Oğlunu kurtarmak için kuyuya atlayan babanın son sözleri yürek yaktı Oğlunu kurtarmak için kuyuya atlayan babanın son sözleri yürek yaktı