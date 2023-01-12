Erdoğan'ın yarın açacağı 'proje': Maliyeti 855 milyon lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günkü Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı konuşmasında 13 Ocak Cuma günü ‘İstanbul Millet Kütüphanesi’nin açılışını yapacağını duyurdu.

Erdoğan, Şubat 2020’de ‘Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ açılışında duyurduğu Rami Kışlası’nda yapılacak olan ‘İstanbul Millet Kütüphanesi’nin 13 Ocak’ta açılacağını pazartesi günü yaptığı Kabine Toplantısı’nın ardından duyurdu.

Muhalefeti de açılışa davet ettiği konuşmasında, "Cuma günü İstanbul’da, bu da çok önemli, yani bütün muhalefeti oraya davet ediyorum; meşhur Rami Kışlamız var ya, Rami Kışlamızı nasıl burada Millet Kütüphanemiz varsa, İstanbul’umuzda da inşallah Rami Kışlamız İstanbul’un Millet Kütüphanesi olacak. İstanbul’un en büyük ve Avrupa’nın sayılı kütüphanelerinden birinin açılışını yapıyoruz ve mimarisiyle orada tarih yeniden inşallah ayağa kalkıyor" dedi.

YÜZLERCE MİLYON AYRILMIŞTI

2021 Yılı Yatırım Programı’nda, İstanbul Millet Kütüphanesi projesinin tutarı 855 milyon TL olarak belirlenmişti. Bu yatırım programında, projenin 2021 yılında başlayıp, 2024 yılında tamamlanması öngörülmüştü.

2022 yılı yatırım programında da projenin tutarı 855 milyon olarak belirlenmişti. 2021 yılı yatırım programında 2024 yılında tamamlanacağı belirtilen projenin bitişi için 2022 yılı yatırım programında 2025 yılı hedeflenmişti.

Projeye, 2021 Yılı Yatırım Programına göre 250 milyon TL; 2022 Yılı Yatırım Programına göre ise 95 milyon 500 bin TL ayrılması planlanmıştı.

Kaynak: ANKA