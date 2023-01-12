CHP'li Özgür Özel, 'Süleyman Soylu dosyası'nı açıklarken Emin Şen'in görevi değiştirildi
CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarının sırasında Emin Şen'in İçişleri Bakanlığı'ndaki görevi hakkında bilgilerinin resmi internet sitesinde değiştirildiği görüldü.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili açıklayacağını duyurduğu dosya hakkında TBMM'de basın toplantısı gerçekleştirdi.
Özgür Özel'in basın toplantısında Soylu'nun "8 bin kişilik trol ordusu"nun başında olduğunu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü'nün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde attığı tweetleri paylaştığını öne sürdüğü Emin Şen'in İçişleri Bakanlığı sitesindeki görevi değiştirildi. Değişikliğin basın toplantısı sürerken yapılması dikkat çekti.
Özgür Özel konuştuğu sırada yapılan değişiklikle Emin Şen’in görevi “müşavir”likten “danışman”lığa düşürüldü.
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