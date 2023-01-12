CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun 'troll orduları'nın komutanı olduğunu duyurmuştu: Emin Şen'in Twitter hesabı kapatıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren İçişleri Bakan Müşaviri olan ve görevi hakkında bilgilerin bakanlığın resmi sitesinde yer aldığı Emin Şen'in Bakan Süleyman Soylu'nun 'troll orduları'nın komutanı olduğunu açıkladı.

Özgür Özel'in Emin Şen'in şirketleri, FETÖ'cü ortakları, kamu kurumlarından aldıkları ticari işler ve elde edilen kaynağı 'troll orduları'na aktardığını açıklamasının ardından Şen'in 'Eminimsi' kullanıcı isimli hesabı kapatıldı.