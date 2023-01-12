CHP'li Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun 'troll orduları'nın komutanı olduğunu duyurmuştu: Emin Şen'in Twitter hesabı kapatıldı
CHP'li Özgür Özel'in Süleyman Soylu'nun 'troll orduları'nın komutanı olduğunu açıkladığı Emin Şen'in Twitter hesabının basın açıklamasının ardından askıya alındığı görüldü.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren İçişleri Bakan Müşaviri olan ve görevi hakkında bilgilerin bakanlığın resmi sitesinde yer aldığı Emin Şen'in Bakan Süleyman Soylu'nun 'troll orduları'nın komutanı olduğunu açıkladı.
Özgür Özel'in Emin Şen'in şirketleri, FETÖ'cü ortakları, kamu kurumlarından aldıkları ticari işler ve elde edilen kaynağı 'troll orduları'na aktardığını açıklamasının ardından Şen'in 'Eminimsi' kullanıcı isimli hesabı kapatıldı.
Son Güncelleme:
CHP'li Başarır: Üç tane MHP'li milletvekili için inanılmaz iddialar var, tek bir soruşturma yok Siyaset 12 Ocak 2023 14:27
CHP'li Özel açıklama yaparken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi Güncel 12 Ocak 2023 14:23
Emin Şen kimdir? Güncel 12 Ocak 2023 14:11
Tanrıkulu'ndan İBB önündeki 'Demokrası Nöbeti'ne destek Siyaset 12 Ocak 2023 13:58