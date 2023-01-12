CHP'li Özel açıklama yaparken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
CHP'li Özel açıklama yaparken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dedi.
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