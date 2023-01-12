CHP'li Özel açıklama yaparken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

CHP'li Özel açıklama yaparken, İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

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CHP'li Özel açıklama yaparken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

CHP'li Özgür Özel canlı yayında açıklamalarda bulunurken İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" dedi.

Özgür Özel: Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin ŞenÖzgür Özel: Süleyman Soylu'nun trol ordusunun başındaki isim Emin ŞenSiyaset
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