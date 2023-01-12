Alkollü yakalanan ehliyetsiz sürücü: Osmanlı çocuğuyum ben

Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesi'nde yaşanan olayda denetim yapan polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurdu. Araçtan indirilen sürücü Hasan Ş. (28) ve arkadaşı Durmuş B.'nin (22) üst araması ve kimlik sorgusu yapılırken, sürücü Hasan Ş.'nin ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Osmanlı’dan girip Anadolu’dan çıkan alkollü sürücü ceza yememek için memurlara uzun süre dil döktü.

Görevli memura kendini tanıtan sürücü, "Ben hakiki Osmanlı'yım, Osmanlı çocuğuyum ben, bu bilmediği için geçtim ben yemin ederim. Bir yardımcı olun abi, hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Kapkaç yok, hırsız yok bir şey yok. Sen Anadolu çocuğu değil misin?" dedi.

Cezadan kurtulamayacağını anlayan sürücü bu sefer de 3 kardeşinin subay olduğunu belirterek, “Benim 3 kardeşim subay siz bana ceza yazıyorsunuz” dedi.

Alkollü sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 254 TL para cezası kesildi. Sürücünün aracı yanında bulunan arkadaşı Durmuş B.'ye teslim edildi. Alkollü sürücü ise ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürüldü.