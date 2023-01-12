Özgür Özel'in açıkladığı Emin Şen kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili bir dosya açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Müşaviri Emin Şen'le ilgili önemli bilgiler verdi.

Emin Şen, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren İçisleri Bakan Müşaviridir. Native Teknoloji Emin Şen'e aittir. @eminimsi hesabının sahibidir. Sosyal medyacıdır. Native teknolojinin sahibi ve yöneticisidir. SM360 sosyal medya platformunun sahibidir. CHP'li Özgür Özel'in iddiasına göre Ebabil Harekatı Telegram kanalının yöneticisidir.

Kaynak: Gerçek Gündem