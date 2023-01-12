Özgür Özel'in açıkladığı Emin Şen kimdir?
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıkladığı Emin Şen'in kim olduğu merak ediliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Emin Şen kimdir? İçişleri Bakanlığı'nda görevi nedir? Hangi trol ağını yönetiyor?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili bir dosya açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakan Müşaviri Emin Şen'le ilgili önemli bilgiler verdi.
Emin Şen, 4 Ekim 2016 tarihinden itibaren İçisleri Bakan Müşaviridir. Native Teknoloji Emin Şen'e aittir. @eminimsi hesabının sahibidir. Sosyal medyacıdır. Native teknolojinin sahibi ve yöneticisidir. SM360 sosyal medya platformunun sahibidir. CHP'li Özgür Özel'in iddiasına göre Ebabil Harekatı Telegram kanalının yöneticisidir.
Kaynak: Gerçek Gündem
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