Kemal Kurkut cinayetini fotoğraflayan gazetecinin cezası onandı!

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi, Kemal Kurkut cinayetini fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök'e verilen hapis cezasını "yerinde" bularak, onadı. Kararda "isabetsizlik bulunulmadığını" iddia eden İstinaf Mahkemesi, kararı oy birliği ile aldı.

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Kemal Kurkut cinayetini fotoğraflayan gazetecinin cezası onandı!

İstinaf Mahkemesi, Kemal Kurkut cinayetini fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök'e verilen 1 yıl 6 ay 22 günlük hapis cezasını onadı.  

Diyarbakır’da 2017 yılında gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları sırasında üniversite öğrencisi Kemal Kurkut'un polisler tarafından vurulmasını fotoğraflayan gazeteci Abdurrahman Gök hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davanın karar duruşması 30 Haziran 2022'de görülmüştü.

MA’nın haberine göre, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, “örgüt üyesi olmak” iddiasından beraat, “örgüt propagandası yapmak” suçlamasından ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vermişti.

Cezaya, gazeteci Gök'ün 2014'te IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırısını takip ederken yaptığı haberlerinde IŞİD'le mücadele eden savaşçıları ve onlara ait sembollerin görsellerini sanal medya hesabından paylaşması gerekçe yapılmıştı.  

“HÜKÜMDE İSABETSİZLİK YOK”

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9'uncu Ceza Dairesi, gazeteci Gök'e verilen hapis cezasını "yerinde" bularak, onadı. Kararda "isabetsizlik bulunulmadığını" iddia eden İstinaf Mahkemesi, oy birliği ile aldığı başvurunun reddi kararını şu ifadelerle açıkladı:

"Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, karar yerinde gösterilip incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedilmesine, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından istinaf nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine (...)"

AVUKAT TEMUR: GAZETECİ KİMLİĞİ GÖZ ARDI EDİLDİ

İstinaf kararını değerlendiren Gök'ün avukatı Resul Temur, şöyle dedi:

"Abdurrahman Gök, yargılandığı mahkemeye sosyal medya paylaşımlarına konu fotoğrafların haber çıktılarını, fotoğrafların öykülerini yazdığı savunma dilekçesiyle birlikte sundu. Buna rağmen ilgili haberler ve gazeteci kimliğine dair bir tartışma yürütmeden cezalandırılmasına karar verildi.

"Oysa TMK 7/2 son fıkrası haber verme amacı ile paylaşılan ve eleştiri sınırını aşmayan paylaşım ve ifadelerin suç unsuru olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hüküm altına alarak, gazeteciyi yaptığı haberlerden dolayı korumayı amaçlamaktadır. Abdurrahman Gök'e verilen cezanın hukuki olmadığı, mahkemenin hukuki amaçlarla hareket etmediği herkes tarafından biliniyordu. Mahkeme hukuki yaklaşmadığı gibi kanun maddelerini de uygulamaktan kaçınmıştır.”

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