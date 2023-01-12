‘Nurişler’ çetesi davası: 'Sütten çıkmış ak kaşık değilim'

Kamuoyunda ‘Nurişler’ ya da ‘Karagümrük Çetesi’ olarak bilinen ve liderliğini Nuri Ergin’in yaptığı suç örgütü davasında oğlu Anıl Ergin’in de içlerinde bulunduğu 11 sanık adli kontrol şartıyla tahliye olmuştu. Davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nuri Ergin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağladı. Duruşmada 2 tutuklu sanık ile bir kısım tutuksuz sanıklar ve avukatları da hazır bulundu.

“KİMSENİN TETİKÇİSİ VE AZMETTİRİCİSİ DEĞİLİM”

Sanık Metehan Türbedar beyanında, “Yaşar Ecim beni sakat bırakacağını söyledi. Bende o yüzden onu sakat bırakmak için bu eylemi yaptım. Tüm atışlar, bel altınaydı. İsteseydim, öldürücü bölgelerine de ateş ederdim. Yaşam Ecim’i ben vurdum. Adamlarıyla bana saldırdığı için kinlendim. Silahımda mermim daha vardı. Eylemi kendi isteğimle sonlandırdım. Kimsenin tetikçisi ve azmettiricisi değilim. Örgüt şeklinde bu kalabalıkla yargılanmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Sanık Nuri Ergin beyanında, “29 yıldır cezaevindeyim. 17 yılını hücrede yattım, şu anda da hücredeyim. Bu dava kumpas davasıdır. Benim girdiğim olaylarda 4-5 tane ölü olur. Burada birinin dişi kırılmış, biri ayağından yaralanmış. Bunların hiçbirini tanımıyorum. Ben çok büyük olaylara karıştım, sütten çıkmış ak kaşık değilim. Cinayetler işledim. Beni ihbar edenler şu anda dışarda. Ben bunlara babalık yaptım, bunlar bana hainlik yaptı. Eşimin ve annemin cenazesine gidemedim. Oğlum kıskanıldı. Kumpasla bu davaya adını eklediler. Evet, ben bir çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim. Eğer ben bir suç işlemişsem itiraf ederim. Nejat Ergin yaşıyorsa, benim ismimden dolayı yaşıyordur. Yazıklar olsun. Yaşar Ecim’in vurulmasıyla ilgim yoktur. Sümüklü takımı bunlar, beni bunlarla muhattap etmeyin. Ben yapmadığım bir suçu itiraf etmem” dedi.

Darp edilmesi olayı nedeniyle söz verilen mağdur Ali Güray Dindar, “Ben darp edilmedim. Dişim yemekten çıkan taş yüzünden kırıldı, şikayetçi değilim” dedi.

Söz verilen mağdurlarda şikayetçi olmadıklarını söyledi. Tutuklu sanıklar ise tahliyelerini talep etti.

Mahkeme, aralarında Nuri Ergin’inde olduğu 7 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

198 sayfalık iddianamede, 5 kişi mağdur, 9 kişi müşteki, aralarında Nuri Ergin’in de bulunduğu 36 kişi ise sanık olarak yer almıştı. İddianamede başlangıç olarak kabul edilen olayın 2019 yılında yaşandığı aktarılmıştı. 2019 yılında Erzurumspor Kulübü ile yapılan futbol müsabakasında Erzurumspor taraftarlarının "Nuri Ergin" diye tezahürat yaptığı ancak Karagümrük Spor Kulübü taraftarının bu tezahüratı yapmadığı iddianamede belirtilmişti.

İddianamede örgüt lideri Nuri Ergin’in cezaevine yasadışı yollarla soktuğu telefon ile birilerini arayarak "Ben ömrümü Karagümrük’e verdim, bu kadar ceza yattım, Erzurumlular ’Nuriş’ diye bağırır da Karagümrüklüler nasıl bağırmaz, onlara söyle hepsini öldüreceğim" dediği ve spor kulübü başkanı Yaşar Ecim ve kulübün yönetimindeki kişileri tehdit ettiği aktarılmıştı. İddianamede telefon görüşmesinden sonra Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nün eski başkanı Yaşar Ecim’in 12 Eylül 2020’de Beylikdüzü’nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğradığı ve bacağından yaralandığı kaydedilmişti. İddianamede kamuoyunda Nurişler, Nuriş Kardeşler veya Karagümrük Çetesi olarak bilinen ve halen cezaevinde olan Nuri Ergin ile Vedat Ergin’in yanı sıra kardeşleri Nejat Ergin, Zeynel Ergin ve Soner Ergin’in bir araya gelerek organize suç örgütü oluşturdukları ve cezaevinde bulunan örgüt lideri Nuri Ergin’in telefon ile dışarıda bulunan adamları üzerinden talimatlar vererek eylemlerini sürdürdüğü belirtilmişti.

İddianamede söz konusu suç örgütünün eylemlerinin 1990’lı yılların başlarında görüldüğü ve bu yıllarda semt, hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş adamlarının dükkanlarını kurşunladıkları, husumetlilerine karşı yaralama, öldürme hatta bombalamaya kadar varan eylemlerde bulundukları kaydedilmişti. Örgütün finansının kumar oynatmak, uyuşturucu madde ticareti gibi yasadışı yollarla sağlandığı da iddianamede açıklanmıştı.

Nuri Ergin hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘2 kez olası kastla yaralama’, ‘3 kez nitelikli yağmaya teşebbüs’, ‘6 kez ruhsatsız silah bulundurma’, ‘şantaj’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘3 kez genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’, ‘2 kez nitelikli kasten yaralama’, ‘2 kez mala zarar verme’, ‘2 kez nitelikli yağma’, ‘tehdit’, ‘2 kez kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma’ ve ‘infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak’ suçlarından toplam 239 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: İHA