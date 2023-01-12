İstanbul'da 'Hayali ihracat' operasyonu: 86 milyon lira zarara uğratmışlar

Hayali ihracat yaparak kamuyu 86 milyon lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında gümrük müşavirlerinin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul'da 'Hayali ihracat' operasyonu: 86 milyon lira zarara uğratmışlar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", “resmi belgede sahtecilik” ve “rüşvet” suçlarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalar ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu sonucunda, hayali ihracat yapılarak kamunun yaklaşık 86 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Bu doğrultuda da 11 firma sahibi ve 2 gümrük müşaviri olmak üzere toplam 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Dün sabah İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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