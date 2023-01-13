Taburcu edilen Meral Akşener'de ilk açıklama

Kalp ritim bozukluğu şikayetiyle dün hastaneye kaldırılan, bugün de taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, taburcu edilmesi sonrası ilk açıklamasını yaptı.

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Taburcu edilen Meral Akşener'de ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kalp çarpıntısı ve ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, bugün ise taburcu edilmişti. 

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İLK AÇIKLAMA

Hastaneden taburcu edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi.

İyi olduğunu belirten Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için teşekkür ederim. Çok şükür gayet iyiyim, kimse merak etmesin. 'Güneş yerinde, her şey yolunda...'' ifadelerini kullandı.

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