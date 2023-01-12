Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kalp ritim bozukluğu ve çarpıntı şikayetiyle Kavaklıdere’deki Güven hastanesine kaldırıldı.

Akşener'in bu akşam müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Akşener'in sağlık durumuyla ilgili, hastanede yanında olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi.

Dikbayır, “Meral Hanım'ın sağlık durumu iyi. Belki bu gece hastanede kalacağız. Kalbinde bir çarpıntı oldu. Bu yüzden hastaneye geldik, korkulacak bir durum yok ” dedi.

KÜRŞAD ZORLU'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Akşener'in yarın taburcu edilmesinin beklendiğini ifade ederek şu mesajı paylaştı:

"Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi’ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız."

''YARIN TABURCU OLMASI BEKLENİYOR''

Güven Hastanesi Akşener'in sağlık durumu hakkında açıklama şu ifadeleri kullandı:

''Yapılan tetkiklerde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır.''

SİYASETÇİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Hastaneye kaldırılan Akşener için siyasetçiler sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajları paylaştı:

Ahmet Davutoğlu: 'Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e acil şifalar diliyorum.'

Ali Babacan: 'Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın @Meral_Aksener'e acil şifalar diliyorum. Meral Hanım'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.'

Tunç Soyer: 'İyi Parti Genel Başkanı @meral_aksener’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum. Geçmiş olsun.'

Özgür Özel: 'Çarpıntı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığını ve yarın taburcu olacağını öğrendiğim İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'

Ali Mahir Başarır: 'Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.'

Zeydan Karalar: 'İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener'in rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrendim. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.'