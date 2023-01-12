AKP'den Özgür Özel'in 'trol ordusu' iddialarına ilişkin ilk açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li Özel'in 'trol ordusu' iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada ''Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli'' ifadelerini kullandı.

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AKP'den Özgür Özel'in 'trol ordusu' iddialarına ilişkin ilk açıklama

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanlığı Müşaviri olduğu ileri sürülen Emin Şen'in liderliğinde hareket eden 'Ebabil Harekâtı' isimli hesabın 8 bin troll'e bilgi servis ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA

İddialara ilişkin İçişleri Bakanlığı iki kez açıklama yaparken; AKP'den ilk açıklama Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dağ, ''Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli'' ifadelerini kullandı. 

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Dağ'ın paylaşımı şöyle: 

''Özgür Özel, "Can güvenliği" imasıyla dosya açıklayacağını söyledi. Açıkladı; kuru gürültü. Minik gösterisi bitmeden İçişleri Bakanlığı’nca iftirası yüzüne vuruldu. Troll ordusu arıyorsanız Genel Başkanınıza operasyon çeken 2 Büyükşehir Belediye Başkanınıza bakmanız yeterli.''

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