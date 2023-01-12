İçişleri Bakanlığı'ndan ikinci Emin Şen açıklaması: Erişimi engellemedik, siteyi güncelledik!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanlığı Müşaviri olduğu ileri sürülen Emin Şen'in liderliğinde hareket eden 'Ebabil Harekâtı' isimli hesabın 8 bin troll'e bilgi servis ettiğini ileri sürmüş, 25 kişilik Telegram kanalında üretilen içeriklerin sosyal medyada yayılması karşılığında bu kişilere maaş verildiği de iddia edilmişti. Özgür Özel, Emin yirin'in kamudan aldığı ihaleler sayesinde maaş ödemesi yapıldığını belirtmişti.

Özel'in açıklamaları gündeme bomba gibi düşerken; İçişleri Bakanlığı'ndan resmi sayfasının erişime engellendiği de gündeme gelmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İKİNCİ YANIT

Özel'in iddiası ve bakanlığın sayfasının engellendiği yönündeki iddialar sonrası İçişleri Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı.

Resmi sayfanın engellenmediği güncellendiğinin öne sürüldüğü açıklamada, ''Burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir'' denildi.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

''CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir.

Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sn. Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir.

Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sn. Emin Şen, Sn. Bakanımızın çok uzun yıllardır soyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur.

Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir. ''