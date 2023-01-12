Ahmet Şık fotoğrafları paylaştı Soylu'ya seslendi: 'Seni yargılamayan şerefsizdir'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun troll ordusu üzerine Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Meclis’te yaptığı açıklamada, Soylu’nun “troll orsunun” başındaki isim olduğu söylenen İçişleri Bakanı Danışmanı Emin Şen’den bahsetti.

Şık, yüzbinlerce dolar ihale de aldığı ortaya çıkan Emin Şen’in, Jandarma ve Emniyet’in resmi Twitter hesaplarını da kullandığını ifade etti. Şık, “Trol ağı Emin Şen’le sınırlı değil. Beyoğlu’nda emlakçılıkla başlayan kariyeri merdivenaltı kumarhanecilikle sürerken 15 Temmuz sonrasında kurulan sözde milli bir derneğin başkanının Soylu ile ilişkileri ve masraflarını hangi uyuşturucu baronunun sübvanse ettiği de ortaya çıkar” dedi. Ahmet Şık, Soylu’nun troll ordusunun başında olduğu söylenen 'Ebabil Harekatı'nın Bütçe Komisyon Toplantıları'nda da yer aldığına dair açıklamalarda bulundu.

Şık’ın açıklamaları şöyle:

“Saray’ın pis işlerinden sorumlu bakanı Soylu’nun trol başının Emin Şen olduğunu Özgür Özel açıkladı. Açıklamada en önemli kısım trol başı Emin Şen’in jandarma ve emniyetin resmi Twitter hesabını kullanıyor olmasıydı.

Gezi isyanı sonrasında kurulan AKP’nin sosyal medya ekibinin başıma getirilen ve yurt çapında trol eğitimleri veren Şen aynı zamanda muhtarlar buluşmasından seyahatlerine kadar Soylu’nun tüm programlarını organize eden kişi. Trol başı olmanın maliyeti de elbette devlet ihalelerinden sağlanıyor. Ki Özgür Özel de yurttaş vergilerinden 418 bin doların Emin Şen’in sahibi olduğu şirketlere ihale yoluyla aktarıldığını söyledi.

AKP Milletvekili Selami Altunok’un Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemde Trafik Hizmetleri Başkanlığı için hazırlanacak bir kamu spotunun Soylu tarafından Emin Şen’in şirketine fahiş fiyatla verilmesi talebi nedeniyle Altunok ve Soylu arasında tartışma yaşanmıştı. Trol ağı Emin Şen’le sınırlı değil. Beyoğlu’nda emlakçılıkla başlayan kariyeri merdiven altı kumarhanecilikle sürerken 15 Temmuz sonrasında kurulan sözde milli bir derneğin başkanının Soylu ile ilişkileri ve masraflarını hangi uyuşturucu baronunun sübvanse ettiği de ortaya çıkar.

‘SENİ YARGILAMAYAN ŞEREFSİZDİR’

2023 yılı bütçe görüşmelerinde Soylu’ya yönelttiğimiz soruların arasında bu konu da vardı. Ama yanıt vermek yerine her zamanki gibi hakaret etmeyi tercih etti.

Satılmış olduğumu iddia ederek “fiyatını söyle” diye yırtınan Soylu’nun hakaret etmesinden birkaç dakika sonra söz konusu video, Özgür Özel tarafından açıklanan EbabilHarekatı isimli hesaptan dolaşıma sokuldu.

Bütçe komisyon görüşmeleri sırasında oturma düzeni fotoğraflarda görülüyor. EbabilHarekatı ve ilintili hesaplarda. Dolaşıma sokulan söz konusu videoyu çekenler de fotoğraflarda görünüyor.

Komisyon toplantılarına üyeler, milletvekilleri, ilgili bakanlık temsilcileri ve bürokratlar katılabiliyor. Vekil danışmanlarının katılması dahi yasak ama fotoğraf çekimi ve video kaydı yapmamaları şartıyla esneklik olabiliyor. Fotoğraflardaki kişilerin danışman olduğu söylendi. Çekirdek çitleyen de dahil İçişleri Bakanlığı ve vekillerin danışmanı olduğu iddia edilen bu kişiler EbabilHarekatı ve ilintili hesaplara videoyu servis eden, sosyal medyaya yayan kişiler. Danışmanlarsa zaten yasağa uymamışlar. Değillerse pis işler bakanının trolleri.

Yeri gelmişken “fiyatımı soran” Süleyman Soylu’ya söyleyelim: Alınıp satılabilen birisi olsaydım, menfaatim için işgal ettiğin koltukta oturup hem mafyayla il tutan hem de Saray’ın pis işlerini halleden kişi olarak ben atanmış olurdum. Seni yargılamayan şerefsizdir."