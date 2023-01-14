Ebabil Harekâtı'nın yöneticisi: Emin Şen’in ofisinde buluştuk, Soylu’ya yakınız

AKP’ye yakın hesapların oluşturduğu Ebabil Harekâtı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı Emin Şen’e bağlı olduğunu iddiasıyla gündeme geldi.

HP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi isimlere sosyal medyadan düzenledikleri ‘operasyonlarla’ adından söz ettiren hesap iddialara yanıt verdi.

T24’ten Hazar Dost'a konuşan ve isminin paylaşılmasını istemeyen Ebabil Harekâtı yöneticisi kişi, Emin Şen ve AKP bağlantıları hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Başlangıçta Ebabil Harekâtı'nın ‘gönüllü bir yapılanma’ olduğunu savunan kişi, farklı isimlerde benzer oluşumların olduğunu söyledi.

Kendisinin sosyal medya paylaşımlarından herhangi bir kazanç elde etmediğini ileri süren yönetici, Ebabil Harekatı’nın ‘Soylu’nun ekibi’ olarak çalıştığını belirtti.

“EMİN ŞEN'İN OFİSİNDE BULUŞTUK”

Ebabil yöneticisi, CHP’li Özgür Özel’in İçişleri Bakanı Soylu’nun danışmanı olan Emin Şen’in ‘trolleri yönettiği’ iddiası için “Emin Şen ile 31 Mart İstanbul seçimleri döneminde Haliç yakınındaki ofisinde buluştuk. Bu buluşma için mekanı Selami Haktan ayarladı” dedi.

"AKPLİ DANIŞMANLA GÖRÜŞTÜK"

Ebabil yöneticisi, sosyal medyayı iyi kullandıklarını söylerken AKP’li başka bir danışmanla daha görüştüklerini ileri sürdü.

Yönetici, söz konusu danışmanın talebinin ise sosyal medyada ‘derli toplu paylaşım yapılması’ olduğunu söyledi.

SELAMİ HAKTAN KİM?

Ebabil Harekâtı hakkında yaptığımız açık kaynaklı araştırmada ise yapılanmanın 2018-2019’da Facebook üzerinden kurulduğunu anlıyoruz.

Ardından yapılanmanın Telegram grubu, sosyal medyada ‘sahte’ isim ve resim kullanan Selami Haktan tarafından popüler hale getiriliyor.

Hatta Ebabil Harekâtı’nın askıya alınan ilk hesabının ilk beğenisi de Selami Haktan’ın hesabına ait.

Selami Haktan, sosyal medyada birçok hesabı bulunan etkili bir isim.

Ebabil Harekâtı'nın yöneticisi, “Selami Haktan kim? Gerçek bir kişi mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Asıl beyin o diyebiliriz. Sahte isim kullanıyor, ben gerçek ismini vermeyeyim. 50-55 yaşlarında. AKP’li birçok yönetici ve isimle ilişkisi olduğunu biliyorum. Görüşmeler gerçekleştiriyor. Emin Şen'in ofisinde buluşmayı da o ayarlamıştı.”

EMİN ŞEN: EBABİL HAREKATINDAN KİMSEYİ TANIMIYORUM

İddiaların odağında olan İçişleri Bakanı Danışmanı Emin Şen ise T24’e yaptığı açıklamada, sosyal medya ajansı üzerinden aldığı ihalelerin ‘büyük’ meblağlar olmadığını söylerken “Ebabil Harekâtı'ndan kimseyi tanımıyorum. Selami Haktan kimdir bilmiyorum” dedi.

2019 yerel seçimlerinde AKP’ye yakınlığıyla bilinen Misvak adlı karikatür dergisinden birilerinin kendisini arayarak “Ofisini kullanabilir miyiz?” diye sorduğunu belirten Şen, “Kullanabileceklerini söyledim, Cumhur Frankfurt da onlarla beraber geldi. Ama herhangi bir ticari faaliyetimiz olmadı” ifadelerini kullanarak iddiaları yalanladı.

“EBABİL HAREKATININ BAZI PAYLAŞIMLARINI DESTEKLİYORUM”

Şen, Ebabil Harekatı’ndaki 8 bin kişiye ödeme yapıldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu söylüyor. Kendisinin de Ebabil Harekâtı’nın Telegram kanalına abone olduğunu belirten Şen, “PKK’lı hesaplara karşı yaptıkları paylaşımlarını destekliyorum. Canan Kaftancıoğlu siyasi bir kimlik, neden yapılsın. Yapılanları desteklemiyorum, Kaftancıoğlu da güldü zaten" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün TBMM’de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yapan Emin Şen’in SM360 ve Native isimli şirketleri üzerinden kamudan aldığı ihalelerle ‘sosyal medya trollerine ödeme yaptığını’ söylemiş, Şen’in Ebabil Harekatı adlı yapılanmayı yönlendirdiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde Emin Şen, ‘Basın müşaviri’ olarak kayıtlıyken Özel’in açıklamaları sırasında bu kayıt ‘Danışman’ olarak değiştirildi. Ardından bakanlıktan yapılan açıklamada, “Emin Şen, kadrolu çalışan değildir. Uzun süredir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sosyal medya danışmanlığı yapmaktadır” denildi.