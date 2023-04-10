Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt verdi: CHP'li Toprak'tan Ece Güner açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "CHP'li Erdoğan Toprak’ın eşi Ece Güner Toprak'ı CHP’den milletvekili yapmak istemiş. Ancak CHP tüzüğü buna izin vermemiş. Bunun üzerine Akşener devreye girmiş: Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İyi Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmiş" iddiasında bulunmuştu.

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Erdoğan Toprak'tan Özdağ'ın iddialarına yanıt geldi.

Toprak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Güner ile geçen sene boşandıklarını belirterek, "Adaylığı ile ilgili en ufak bir tasarrufum olmadı. Zaten başka bir siyasi partinin işlerine karışmam mümkün değildir, böyle bir şey yapmayacağımı herkes bilir" dedi.

CHP'li Toprak, şunları kaydetti:

"Bugün çeşitli mecralarda yapılan bazı açıklamaları büyük üzüntüyle okudum. Sn. Ece Güner ile on binlerce insanın başına geleni yaşadık ve maalesef geçen sene boşandık. İkimiz için de zor ve üzücü bir süreçti. Ayrılığımız saygı çerçevesinde sonuçlandı.

İkimiz de özel hayatımızla ilgili konuşmayı sevmediğimiz için de kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadık. Özel hayatımızın sadece ailemizi ilgilendirdiğini düşündük.

Sn. Ece Güner özgür bir bireydir ve elbette istediği kararları almakta özgürdür. Kararlarına sonsuz saygım var.

Adaylığı ile ilgili en ufak bir tasarrufum olmadı. Zaten başka bir siyasi partinin işlerine karışmam mümkün değildir, böyle bir şey yapmayacağımı herkes bilir."