Erdoğan'a seslendi, AKP'den istifa etti!

AKP Ordu milletvekili listesine tepki gösteren İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu, istifa etti.

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Erdoğan'a seslendi, AKP'den istifa etti!

AKP Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu, milletvekili listesine tepki olarak 4,5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaptığı açıklamada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Binicioğlu, "At izinin it izine karıştığı, hak ile batılı ayırt etmenin zorlaştığı bu çetin zamanda Reis’imizin samimiyetine inanarak dua eden her bir kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

Sosyal medyadan Erdoğan’a seslenen Binicioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanım, milletvekili adaylarımız Ordu’dan olsun istiyoruz. Teşkilata sorulsun istiyoruz. Şimdi iki tane il dışı isim söyleniyor. Bunun örneğini geçen seçimde yaşadık. 'Gece saat 02.30’da aday olduğumu öğrendim' diyenler, kendi şahsi oyu yüzde 1 bile olamaz. Size olan sevgimiz, davaya olan bağlılığımız asla değişmez. Vekil adaylarımız Ordulu ve Ordu’nun sorunlarını bilenler olsun."

Kaynak: Gerçek Gündem

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